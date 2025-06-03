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3 июня 2025, 9:22 Читати українською

Тигипко готов продать незначительную долю monobank, но «очень сильному» инвестору

Сергей Тигипко готов к частичной продаже (до 10%) акций monobank, работающей на базе Универсал Банка, «очень мощному» инвестору. Об этом он заявил на форуме в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Сергей Тигипко готов к частичной продаже (до 10%) акций monobank, работающей на базе Универсал Банка, «очень мощному» инвестору.

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Продажа акций monobank

Тигипко отметил, что знает, сколько стоит проект mono, состоящий из ООО «Финтех Бенд» и Универсал Банка, так что во время войны готов продать лишь незначительную долю банка — до 10% — «очень сильному» инвестору.

«Только для того, чтобы после того, когда станет ситуация другой, когда инвестиционный климат в стране будет иным, когда спрос на финансовые активы — а это будет первый спрос, который будет интересовать инвесторов — тогда мы могли бы допродать», — пояснил Тигипко.

Он добавил, что пока не получал предложений по покупке доли в Универсал Банке, и считает, что ни один украинский инвестор не в состоянии ее приобрести.

«Предложений о покупке доли mono к нам не поступало, ни один украинский инвестор не сможет купить его долю», — подчеркнул владелец группы ТАС.

Таскомбанк поглотит Идея Банк

Тигипко рассказал, что планируется слияние Таскомбанка и Идея Банка. Он напомнил, что Идея Банк фокусировался преимущественно на розничном сегменте, тогда как у Таскомбанка есть сильные позиции в корпоративном секторе, поэтому их объединение позволит создать мощное универсальное финансовое учреждение.

По его словам, определенная экономия будет достигнута на расходах банков, а основное преимущество будет заключаться в синергии между направлениями деятельности.

Тигипко подчеркнул, что после покупки Идея Банк рассчитывает на 35−40% доходности на инвестированный капитал уже в текущем году.

По данным НБУ, по состоянию на апрель 2025 года Таскомбанк занимал 15-ю позицию среди 60 банков по размеру общих активов — 45,9 млрд грн (1,2%), тогда как Идея Банк — 27-й с активами в 12 млрд грн (0,3%).

Напомним

Польская компания Getin Holding SA 23 апреля успешно завершила продажу 100% акций львовского Идея Банка. Покупателем выступила кипрская Alkemi Limited, входящая в группу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко.

Согласно условиям соглашения, Getin Holding получил за пакет акций Идея Банка сумму, эквивалентную $36,5 млн.

В октябре 2024 года, правление Getin и группа «ТАС» Тигипко подписали договор купли-продажи Идея Банка.

Источник: Минфин
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