Новая почта объяснила новые ограничения на наложенный платеж для физлиц

В украинских соцсетях разошлась информация о том, что Новая почта ввела ограничения для физических лиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на общую сумму до 30 000 гривен. 2 июня компания обнародовала официальное объяснение этой ситуации.

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Детали

Согласно разъяснениям Новой почты, ограничения касаются не количества посылок, а финансовых операций через сервис NovaPay.

«Новая почта не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства, нас заставляют вводить новые процедуры и правила», — говорится в заявлении.

Новые правила введены по требованию закона Украины № 361-IX о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, согласно которому финансовые сервисы обязаны проверять клиентов на критерии риска.

«Если вы как физическое лицо получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер NovaPay обязан ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений по происхождению денег», — говорится в заявлении.

Компания рекомендует во избежание недоразумений открыть ФЛП или другую юридическую форму работы. «А мы готовы быстро и удобно заключить договор на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу», — заявила компания.