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2 июня 2025, 18:18 Читати українською

Новая почта объяснила новые ограничения на наложенный платеж для физлиц

В украинских соцсетях разошлась информация о том, что Новая почта ввела ограничения для физических лиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на общую сумму до 30 000 гривен. 2 июня компания обнародовала официальное объяснение этой ситуации.

В украинских соцсетях разошлась информация о том, что Новая почта ввела ограничения для физических лиц: не более пяти отправлений с наложенным платежом в месяц на общую сумму до 30 000 гривен. 2 июня компания обнародовала официальное объяснение этой ситуации.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиСогласно разъяснениям Новой почты, ограничения касаются не количества посылок, а финансовых операций через сервис NovaPay.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Согласно разъяснениям Новой почты, ограничения касаются не количества посылок, а финансовых операций через сервис NovaPay.

«Новая почта не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства, нас заставляют вводить новые процедуры и правила», — говорится в заявлении.

Новые правила введены по требованию закона Украины № 361-IX о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, согласно которому финансовые сервисы обязаны проверять клиентов на критерии риска.

«Если вы как физическое лицо получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер NovaPay обязан ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений по происхождению денег», — говорится в заявлении.

Компания рекомендует во избежание недоразумений открыть ФЛП или другую юридическую форму работы. «А мы готовы быстро и удобно заключить договор на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу», — заявила компания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+59
zevs1
zevs1
2 июня 2025, 18:33
#
Делать ставку на сотрудничество только с Новой почтой как минимум неправильно, потому что непонятно какой они выкинут сюрприз в следующем месяце или квартале, в связи с падением отправок через неё.
+
+7
san4os
san4os
2 июня 2025, 20:03
#
Як мінімум неправильно — це займатися торгівлею великим обсягами вчорну, і при цьому не бути зареєстрованим як ФОП, і не платити податки.

ФОПів ці сюрпризи не стосуться ні в цьому місяці, ні в наступному. Для них є можливість наложку отримувати на розрахунковий рахунок і від Нової пошти, і від Укрпошти.
+
0
zevs1
zevs1
2 июня 2025, 20:38
#
San4os
Верхушка сидит в офшорах и пилит бабло на тендерах тебя это не беспокоит, а продажи лахмотьев населения на 30тыс гр тебя прям зацепило,
Весь уровень компетентности тех кто у руля страны это по карманам шарить у обнищавшего населения, одним словом уровень воришек. Ничего что в США не облагается сумма 12950$ в год.
+
+89
Sshi Nakam
Sshi Nakam
2 июня 2025, 19:24
#
750 $ уже бизнесмен
непогано
+
0
GrekZ
GrekZ
2 июня 2025, 19:58
#
І це валовий дохід, а не прибуток)))
+
0
san4os
san4os
2 июня 2025, 20:09
#
30тис грн в місяць, пять відправлень з наложкою. І цього достатньо для більшості людей які інколи продають не потрібні речі. А скільки Ви хотіли?
+
+104
Strain
Strain
2 июня 2025, 19:40
#
Продал Б У свой личный айфон — получи блокировку платежа=) Это победа над теневой экономикой=)
+
0
GrekZ
GrekZ
2 июня 2025, 19:59
#
Це легше, ніж зробити прозору митницю і провести реформи у силових відомствах)
+
+15
djjack
djjack
2 июня 2025, 20:31
#
Господи, какие конченные! Я месяц пытаюсь продать б/у вещь, которую покупал 10 лет назад за 2400 баксов, за 1050, хотя в Европе стоит 1700−1800 б/у. Я уже заплатил налог в магазине при покупке! Какого хера я должен платить ещё налог и оформлять ФОП за эти несчастные 44 000? Я за весь 2025 всего 3 вещи продал через Новую Почту. Те, которые смог спасти, убегая из Торецка. Продал, чтобы выжить, на еду! Но вы, мрази, решили последнее забрать даже у ВПО! Прощай, Новая Почта, ты просто днище!!!
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