В Украине с 1 июня вступают в силу новые лимиты на переводы с карты на карту, что является частью более широкого регулирования финансовых операций, введенного Национальным банком Украины.
С 1 июня в Украине начинают действовать новые ограничения на карточные переводы
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Изменения лимитов
- Для клиентов со «средним» и «низким риском» месячный лимит по исходящим переводам снижается со 150 тыс грн до 100 тыс грн.
- Для клиентов с «высоким риском» лимит остается неизменным — 50 тыс. грн в месяц.
- Ограничения не относятся к клиентам с подтвержденными источниками доходов и волонтеров.
Подтверждение доходов
Во избежание ограничений клиенты могут подтвердить свои доходы, предоставив документы в электронной форме:
- справки ОК-5 и ОК-7, сформированные клиентом через государственные сервисы;
- налоговая декларация;
- зарплатные ведомости;
- подтверждение зачислений от государственных органов (например, пенсии или социальные выплаты);
- подтвержденные доходы членов семьи;
- документы, удостоверяющие волонтерскую деятельность (в частности, для поддерживающих ВСУ или гуманитарные инициативы).
Контекст регулирования
Эти изменения являются частью Меморандума, подписанного ведущими банками Украины (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк) и банковскими ассоциациями, выполняющими требования МВФ по усилению контроля над финансовыми операциями.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
составляет менее 20 тыс грн, в Киеве менее 25 тыс. грн
У ФОПов-айтишников в пределах 100тыс грн или ниже.
Поэтому реально пофиг на месячный лимит по исходящим
переводам, который снижается со 150 тыс грн до 100 тыс грн.
Что делать теневикам с нулевыми официальными доходами
или работающим за официальную минималку + доплату
наличкой в конверте — проконсультируйтесь в налоговой…
деякі банки включають у цей ліміт перекази між власними рахунками. А ще деякі банки не дають провести платіж на рахунок юридичної особи, мотивуючи даним «лімітом».
юридичної особи, мотивуючи даним „лімітом“»
Сказочник…
Название банка и код ЕГРПОУ юр.лица, в адрес
которого был отказ в проведении оплаты — приветствуются…
або єквайринг на веб-сайті, а р2р-перекази це не платежі,
а перекази між фіз.особами…