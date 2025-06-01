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1 июня 2025, 12:25 Читати українською

С 1 июня в Украине начинают действовать новые ограничения на карточные переводы

В Украине с 1 июня вступают в силу новые лимиты на переводы с карты на карту, что является частью более широкого регулирования финансовых операций, введенного Национальным банком Украины.

В Украине с 1 июня вступают в силу новые лимиты на переводы с карты на карту, что является частью более широкого регулирования финансовых операций, введенного Национальным банком Украины.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИзменения лимитовДля клиентов со «средним» и «низким риском» месячный лимит по исходящим переводам снижается со 150 тыс грн до 100 тыс грн.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменения лимитов

  • Для клиентов со «средним» и «низким риском» месячный лимит по исходящим переводам снижается со 150 тыс грн до 100 тыс грн.
  • Для клиентов с «высоким риском» лимит остается неизменным — 50 тыс. грн в месяц.
  • Ограничения не относятся к клиентам с подтвержденными источниками доходов и волонтеров.

Подтверждение доходов

Во избежание ограничений клиенты могут подтвердить свои доходы, предоставив документы в электронной форме:

  • справки ОК-5 и ОК-7, сформированные клиентом через государственные сервисы;
  • налоговая декларация;
  • зарплатные ведомости;
  • подтверждение зачислений от государственных органов (например, пенсии или социальные выплаты);
  • подтвержденные доходы членов семьи;
  • документы, удостоверяющие волонтерскую деятельность (в частности, для поддерживающих ВСУ или гуманитарные инициативы).

Контекст регулирования

Эти изменения являются частью Меморандума, подписанного ведущими банками Украины (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Универсал Банк) и банковскими ассоциациями, выполняющими требования МВФ по усилению контроля над финансовыми операциями.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 июня 2025, 12:42
#
Средняя месячная зарплата по Украине по данным ПФУ в 2025 г.
составляет менее 20 тыс грн, в Киеве менее 25 тыс. грн
У ФОПов-айтишников в пределах 100тыс грн или ниже.

Поэтому реально пофиг на месячный лимит по исходящим
переводам, который снижается со 150 тыс грн до 100 тыс грн.

Что делать теневикам с нулевыми официальными доходами
или работающим за официальную минималку + доплату
наличкой в конверте — проконсультируйтесь в налоговой…
+
0
3212242
3212242
1 июня 2025, 12:48
#
Ну-ну,
деякі банки включають у цей ліміт перекази між власними рахунками. А ще деякі банки не дають провести платіж на рахунок юридичної особи, мотивуючи даним «лімітом».
+
+13
Qwerty1999
Qwerty1999
1 июня 2025, 13:33
#
«деякі банки не дають провести платіж на рахунок
юридичної особи, мотивуючи даним „лімітом“»

Сказочник…
Название банка и код ЕГРПОУ юр.лица, в адрес
которого был отказ в проведении оплаты — приветствуются…

+
0
3212242
3212242
1 июня 2025, 12:44
#
Ці ліміти є проблемою лише для звичайних громадянам, які час від часу хочуть зробити якийсь великий платіж і отримують купу проблем на рівному місці через вільне й розпливчате його трактування банками.
+
0
JWT
JWT
1 июня 2025, 13:10
#
«перекази з картки на картку», великі платежі йдуть по IBAN, а не на картки
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 июня 2025, 13:28
#
Великі платежі йдуть через банківські термінали, РРО, ПРРО
або єквайринг на веб-сайті, а р2р-перекази це не платежі,
а перекази між фіз.особами…
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