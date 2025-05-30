Владельцы валютных ОВГЗ не смогут их продать из-за действующего регулирования НБУ — НКЦБФР

НКЦБФР предупредила, что при текущем регулировании НБУ продажа валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) их нынешними собственниками станет невозможной. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Причины ограничений

НКЦБФР отметила, что ограничения на обращение валютных ОВГЗ, одобренные во исполнение обязательств перед МВФ, сделают невозможным продажу этих бумаг юридическими лицами без изменений в регулировании НБУ. Комиссия обратилась к НБУ с просьбой решить этот вопрос и ожидает положительного решения.

Новые правила обращения

Проект решения НКЦБФР, утвержденный 23 мая, предусматривает, что с 30 июня депозитарные учреждения смогут проводить операции с валютными ОВГЗ только по распоряжению или уведомлению НБУ. Заключение сделок купли-продажи будет происходить исключительно по принципу «поставка ценных бумаг против оплаты» через клиринговую деятельность центрального контрагента, которым подконтролен НБУ «Расчетный центр». Также будет запрещено инвестиционным фирмам проводить операции без соблюдения этого механизма.

Позиция рынка

В одной из инвестиционных фирм, как сообщило агентство «Интерфакс-Украина», назвали это решение существенным ограничением, оставляющим лишь биржевой рынок для торговли валютой. «Алгоритм биржевых торгов намного тяжелее внебиржевых. Такая позиция не устраивала Комиссию, понимающую рыночные подходы. Но это требование МВФ и именно такой алгоритм согласовал НБУ», — прокомментировал собеседник агентства анонимно.

Объяснение от НБУ:

В настоящее время резиденты осуществляют операции по приобретению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, за гривну с помощью небанковских инвестиционных фирм (без привлечения банков). Регулятором таких операций является НКЦБФР. Указанные операции производятся с целью приобретения иностранной валюты в обход установленных НБУ ограничений. Суть транзакций состоит в следующем: экспортеры вместо того, чтобы продавать валютную выручку на валютном рынке Украины, инвестируют ее в валютные ОВГЗ.

Облигации покупаются у банков за иностранную валюту и впоследствии продаются за гривну через небанковские инвестиционные фирмы другим компаниям и физическим лицам (по курсу выше курса на межбанковском валютном рынке).

Компании, приобретающие ОВГЗ, получают иностранную валюту после их погашения.

Эти компании, учитывая действующие ограничения и без валютных контрактов, не имеют возможности покупать иностранную валюту на валютном рынке Украины. И хотя во время проведения указанных операций вывод валюты за пределы Украины не происходит, это уменьшает предложение иностранной валюты на валютном рынке Украины (из-за избегания продаж экспортной выручки) и усиливает давление на международные резервы страны.

Учитывая необходимость закрытия таких транзакций, НБУ неоднократно обращался в НКЦБФР с предложениями сделать невозможными подобные операции.

Вопрос о принятии мер со стороны НКЦБФР для обеспечения эффективности мер контроля за движением капитала, в том числе путем гармонизации регулирования и согласования ограничений на движение капитала для операций с ценными бумагами с применяемыми к банковским операциям, содержался в Меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ начиная с декабря 2023 года .

В последней редакции Меморандума об экономической и финансовой политике детализирована следующая мера: для дальнейшего усиления ограничений на движение капитала мы будем требовать, чтобы до конца марта 2025 расчеты по внебиржевым операциям с валютными облигациями небанковскими учреждениями осуществлялись через Расчетный центр.

Стоит отметить, что банки, не могут проводить операции по приобретению ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, за гривну с 21 марта 2022 года, в соответствии с последующим ограничением, предусмотренным Постановлением НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями) : «Центральный контрагент и право валюте нарицательной стоимости ОВГЗ «.