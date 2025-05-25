Еврокомиссия начала антимонопольную проверку в отношении Visa и Mastercard

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Что известно

Как стало известно, на этой неделе антимонопольное подразделение Еврокомиссии направило опросные анкеты поставщикам платежных терминалов и финтех-компаниям, чтобы выяснить, не злоупотребляют ли два крупнейших оператора своим положением на рынке.

По данным Bloomberg, регулятор пытается выяснить три ключевых вопроса: насколько у ритейлеров есть свобода выбора и обязаны ли они работать с Visa и Mastercard, насколько эти комиссии оправданы с точки зрения качества предоставляемых услуг и насколько прозрачны эти сборы.

Если в действиях компаний будут выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, Еврокомиссия может возбудить официальное дело. В таком случае компании рискуют получить штраф до 10% от годовой выручки.

Это уже второй этап расследования: месяц назад аналогичные вопросы получили ритейлеры и торговые сети. Формальным поводом проверки послужили жалобы, поступившие в Европейскую комиссию еще осенью прошлого года, в которых бизнес выражал недовольство уровнем комиссий, которые Visa и Mastercard взимают за участие в своих платежных системах, узнал Reuters.

На долю двух компаний приходится около двух третей всех карточных транзакций в еврозоне.

Они устанавливают так называемые scheme fees — сборы за использование инфраструктуры своих сетей. Регуляторы пытаются понять, сколько таких сборов и дополнительных услуг появилось в 2017—2024 годах, какие из них являются обязательными, насколько заранее компании информируют клиентов о новых тарифах — и насколько эти уведомления понятны. Компании также должны сообщить, подавались ли на них жалобы за последние семь лет и как быстро они реагировали на обращения.

В Mastercard Reuters заявили, что предоставляют «удобные, безопасные и гибкие способы оплаты», а Visa подчеркнула, что ее комиссии отражают ценность, которую она создает для банков, торговцев и потребителей — включая высокий уровень защиты от мошенничества и устойчивость работы системы.

Официальные представители Еврокомиссии отказались комментировать Bloomberg детали расследования, сославшись на его «активную фазу». В комиссии лишь подтвердили, что располагают широкими полномочиями, включая рассылку запросов информации участникам рынка.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Reuters, что внимание комиссии сейчас сосредоточено на вопросе: обязаны ли все поставщики платежных услуг подключаться к этим системам — и насколько существенно увеличились комиссии в последние годы. Это может свидетельствовать о попытке доказать доминирующее положение Visa и Mastercard на рынке и возможное злоупотребление им, подчеркнул собеседник агентства.

Ответы на анкеты Еврокомиссия ждет до 2 июня.

Напомним

Visa и Mastercard уже сталкивались с антимонопольными претензиями как в Европе, так и в США. В 2019 году Mastercard была оштрафована на 571 млн евро за правила, которые, по мнению Еврокомиссии, могли искусственно завышать стоимость карточных транзакций.

Позднее в том же году компании согласовали с регуляторами снижение межрегиональных сборов для иностранных покупателей, напоминает Bloomberg.