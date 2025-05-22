Кабмин разрешил получать пенсии в любом банке ВПЛ, украинцам за рубежом и на ВОТ

Кабинет министров разрешил пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территорий (ВОТ), остаются там или находятся за границей, получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке . Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Это касается всех получателей пенсий независимо от даты перемещения или наличия справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Получать пенсию можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении Укрпочты с доставкой на дом.

Как изменить банк

Сменить банк можно одним из способов:

лично в Пенсионном фонде Украины (ПФУ),

онлайн через вебпортал ПФУ,

подав заявление в новом банке.

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Для пенсионеров, проживающих на ВОТ или временно находящихся за границей, есть дополнительные условия:

ежегодно проходить физическую идентификацию (процедуру установления личности получателя пенсии) до 31 декабря;

осуществлять расходные операции с использованием банковской карты пенсионного счета не менее одного раза в полгода.

Для пенсионеров, выехавших с временно оккупированных территорий или остающихся на ВТО, обязательно нужно уведомить Пенсионный фонд Украины о том, что они не получают пенсию от российской федерации. Это осуществляется в заявлении о назначении/возобновлении/продлении выплаты пенсии или в заявлении в произвольной форме.

Напомним

В марте 2025 года Шмыгаль рассказал, что средний размер пенсии в Украине после индексации вырос до 6 345 гривен.