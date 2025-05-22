Биткоин бьет все рекорды: цена превысила $111 тысяч

В четверг, 22 мая, утром первая криптовалюта установила новый исторический максимум, превысив отметку в $111 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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В данный момент цена биткоина достигла $111 746, однако впоследствии откатилась назад. На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $110 714. За последние сутки актив вырос на 3,24%, за неделю — на 8,42%.

Отметим, что капитализация биткоина превысила $2,200 трлн. На фоне роста он стал одним из крупнейших по капитализации активов в мире, обогнав компанию Amazon и заняв пятую строчку в общем рейтинге.

Другие криптовалюты с крупнейшей капитализацией также продемонстрировали рост за последние 24 часа.