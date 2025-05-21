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21 мая 2025, 18:10 Читати українською

Легкие деньги и ИИ вместо людей: 5 главных мифов о професии ІT-шника

Действительно ли для работы в IT нужна глубокая математическая подготовка, заменит ли искусственный интеллект программистов, и о других мифах, существующих вокруг этой сферы, в колонке для NV рассказал CEO сети школ робототехники Robocode Роман Божок. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Действительно ли для работы в IT нужна глубокая математическая подготовка, заменит ли искусственный интеллект программистов, и о других мифах, существующих вокруг этой сферы, в колонке для NV рассказал CEO сети школ робототехники Robocode Роман Божок.

Миф 1: требуется глубокая математическая подготовка

Распространенное мнение о том, что для работы в IT требуются глубокие математические знания, требует уточнения. В таких областях, как веб-разработка, DevOps или тестирование, достаточно базовых математических навыков. Здесь важнее логическое мышление, понимание алгоритмов и способность раскладывать сложные задачи на более простые компоненты.

Однако в разработке игр, машинном обучении и искусственном интеллекте математика действительно играет ключевую роль. Без знаний линейной алгебры, статистики и теории вероятностей в этих направлениях не обойтись. Например, современные AI-модели, такие как GPT, работают благодаря сложным математическим операциям с превращением слов в векторы, что позволяет им анализировать и генерировать текст.

Важно понимать, что глубина фундаментальных знаний определяет профессиональный потенциал разработчика. Владение только языком программирования ограничивает возможности, в то время как сочетание программистских навыков с глубокими знаниями в других дисциплинах существенно расширяет профессиональные горизонты.

Математика составляет значительную часть необходимого базиса для некоторых IT-специализаций, хотя, в зависимости от направления, знание физики, квантовых вычислений или других отраслей также может стать решающим преимуществом. Она остается двигателем инноваций в высокотехнологичных сферах — от медицинских исследований до космических технологий.

Миф 2: IT — это легкие деньги

IT-сфера действительно ассоциируется с высокими зарплатами, но это не о легких деньгах. Высокая оплата здесь — это не подарок, а компенсация за сложные задачи, постоянное обучение и ответственность.

Технологии меняются очень быстро и программисты живут в режиме непрерывного обучения. Чтобы оставаться конкурентоспособными, они вынуждены постоянно обновлять свои знания и адаптироваться к новым вызовам.

Кроме того, программисты ежедневно сталкиваются с неизвестными задачами, которые часто выполняются впервые. Это требует не только технической компетентности, но и психологической устойчивости, умения самостоятельно искать решения, анализировать код, работать с документацией и консультироваться с коллегами.

Миф 3: IT-образование для детей слишком сложное

Реальность опровергает этот стереотип. Дети с раннего возраста могут овладевать цифровыми технологиями, если обучение подается в доступной игровой форме.

Начать знакомство с IT можно уже с 6−8 лет, но ключевым фактором является интерес ребенка. Принудительное обучение неэффективное, а вот любопытство — главный двигатель прогресса. Современные дети нуждаются в интерактивности и увлекательных форматах, поэтому преподаватели и разработчики образовательных программ прилагают немало усилий, чтобы сделать обучение не только полезным, но и интересным.

Важную роль играют и родители. Дети лучше всего обучаются через личный пример, поэтому совместный просмотр научно-популярных видео или обсуждение технологических новинок может стать первым шагом к их интересу к IT.

Миф 4: ИИ полностью заменит программистов

Есть мнение, что через 10 лет люди вообще не будут писать код, а искусственный интеллект полностью вытеснит программистов. Однако исторический опыт свидетельствует о другом: технологии не только заменяют профессии, но и создают новые возможности.

Как когда-то калькуляторы не уничтожили потребность в математиках, а компьютеры — в бухгалтерах, так и ИИ, скорее, станет инструментом, а не конкурентом. Гроссмейстер в шахматах, играя вместе с компьютером, сильнее самого компьютера — так же и программист, использующий ИИ, будет более эффективным, чем алгоритмы, работающие автономно.

Миф 5: Высшее образование не имеет значения для успеха в IT

Популярное мнение, что для достижения успеха в IT-индустрии высшее образование не нужно, основывается на историях о Билле Гейтсе и Марке Цукерберге, которые покинули университет и основали миллиардные компании. Но такие случаи — скорее, исключение, чем правило.

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Статистика свидетельствует: среди основателей миллиардных компаний только 56 человек не окончили университет, тогда как у 286 — докторская степень. Кроме того, венчурные инвесторы редко финансируют стартапы без учредителей с техническим образованием — без этого бизнеса труднее управлять технологическим развитием продукта.

Источник: Минфин
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