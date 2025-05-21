Евросоюз отменил экономические санкции против Сирии

Европейский союз отменил экономические санкции, введенные против Сирии. Об этом сообщила верховная представительница Европейского союза по иностранным делам Кайя Каллас.

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Что известно

«Мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию. ЕС всегда поддерживал сирийцев последние 14 лет — и будет продолжать это делать», — написала Каллас.

Тем временем, мы решили решить наши экономические решения на Сирии.



Мы вдохновляем Сирианские люди, которые rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.



The EU имеет все stood by Syrians через последние 14 лет — и будет keep doing so. — Kaja Kallas (@kajakallas) 20 мая, 2025

Отмена санкций США

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил о готовности отменить все санкции против Сирии.

«После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (…) я распоряжусь отменить санкции против Сирии, чтобы дать ей шанс», — заявил Трамп.