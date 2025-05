Евросоюз отменил экономические санкции против Сирии

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

«Мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию. ЕС всегда поддерживал сирийцев последние 14 лет — и будет продолжать это делать», — написала Каллас.

