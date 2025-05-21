Как изменились цены на жилье в Украине за год. Данные Госстата

По итогам января-марта 2025 года индекс цен на жилье в Украине составляет 111,2%, в то время как за аналогичный период в прошлом году показатель составлял 116%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

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Первичный рынок

На первичном рынке цены на жилье по итогам первого квартала 2025 г. замедлили рост до 14,8% против 17,6% в первом квартале прошлого года.

Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 15,1%. Рост цен на однокомнатные и трехкомнатные составил 14,4%.

Вторичный рынок

На вторичном рынке цены замедлили рост до 9,3% в январе-марте 2025 года против 15,3% за аналогичный период в прошлом году.

Рост цен на однокомнатные квартиры составил 9%, двухкомнатные — 9,7%, трехкомнатные — 9,4%.

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В сравнении с предыдущим кварталом цены на жилье выросли на 3,9%, при этом на первичном рынке — на 4,3%, на вторичном — на 3,6%.

В первом квартале 2025 года цены на «первичке» выросли на однокомнатные квартиры на 4,4% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года, на двухкомнатные и трехкомнатные — на 4,2%. На вторичном рынке цены выросли на 3,7%, 3,5% и 3,7% соответственно.

В Госстате отметили, что цены на жилье в 2024 году выросли на 12,7%.