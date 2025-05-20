Новая угроза для пользователей Ethereum: Как мошенники используют EIP-7702

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2025, 18:47 Читати українською

Новая угроза для пользователей Ethereum: Как мошенники используют EIP-7702

После активации обновления Pectra в сети Ethereum 7 мая многие пользователи поспешили включить смарт-аккаунты по стандарту EIP-7702, не подозревая о потенциальных угрозах. Об этом сообщает Cryptopolitan.

После активации обновления Pectra в сети Ethereum 7 мая многие пользователи поспешили включить смарт-аккаунты по стандарту EIP-7702, не подозревая о потенциальных угрозах.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это обновление позволяет внешним аккаунтам (EOA) временно функционировать как кошельки смарт-контрактов, делегируя контроль с помощью подписанного сообщения.

Хотя эта функция улучшает взаимодействие с пользователем, EIP-7702 одновременно создает новые угрозы безопасности, на которые следует обратить внимание.

По данным GoPlus Security, ончейн-данные из bundlebear.com обнаружили более 10 тысяч адресов, которые используют смарт-аккаунты.

Благодаря декомпиляции кода контракта GoPlus обнаружили, что только пользователи предоставляют разрешение вредоносному «делегатору» по адресу 0×930fcc37d6042c79211ee18a02857cb1fd7f0d0b, любой ETH, перечисленный на их счет.

Анализ кода обнаружил, что после авторизации весь ETH автоматически перенаправляется на кошелек мошенника 0×000085bad.

Читайте также: $4 млн на клубы, $9 млн — на авто: В США 12 человек обвиняют в краже крипты на $263 миллиона

Очевидно, что мошенник эксплуатирует доверие людей к обновлению Pectra. Хотя угроза очень реальна, некоторым ведущим кошелькам, таким как MetaMask, удалось безопасно интегрировать EIP-7702.

GoPlus Security призвала пользователей, желающих обезопасить себя, доверять только интерфейсам кошельков для функций 7702 и рассматривать любые внешние ссылки или электронные письма с просьбой обновить смарт-аккаунты как мошенничество.

Читайте также: Потери до $400 миллионов: Криптобиржа Coinbase подтвердила большую утечку данных

EIP-7702 значительно улучшит удобство использования Ethereum и гибкость транзакций, но очень важно оставаться бдительными и никогда не авторизироваться по внешним ссылкам. Эксперты предупреждают, если кто-то настаивает на «обновлении» вне вашего кошелька, то это 100% мошенничество.

Среди других рекомендованных мер безопасности: никогда не доверять ссылкам с электронной почты или URL-адресов для авторизации 7702, всегда проверять исходный код контракта, быть чрезвычайно осторожным с контрактами, не имеющими открытого исходного кода, и тщательно проверять адреса авторизации.

Читайте также: Отрубленные пальцы и другие пытки: Мир охватывает волна угонов криптоинвесторов

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами