Moody's Ratings понизило долгосрочные депозитные рейтинги ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BofA) и Wells Fargo.
Moody's понизило рейтинги пяти крупнейших банков США
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Снижение рейтингов
Агентство также пересмотрело рейтинги у подразделений Bank of New York Mellon (BNY) и State Street. 16 мая Moody's понизило кредитный рейтинг самих США c высшего Ааа до второго Аа1 из-за растущего долга в $36 трлн.
Рейтинги долгосрочных депозитов в подразделениях JPM, BofA и Wells Fargo были понижены на один уровень, до Aa2 (третий уровень ранжирования Moody’s).
Рейтинги старших необеспеченных долговых обязательств некоторых подразделений BofA и BNY были снижены с Aa1 до Aa2. Moody’s понизило долгосрочные рейтингирисков контрагентов для некоторых подразделений BofA, BNY, JPMorgan, State Street и Wells Fargo на одну ступень, до Aa2.
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Напомним
16 мая Moody’s понизило кредитный рейтинг США с высшего Ааа до второго по силе Аа1. Он означает очень высокую кредитоспособность и низкий риск дефолта, но Moody’s указывает на рост дефицита бюджета США.
Это понижение рейтинга отразится на компаниях, инвесторах и потребителях, которые фактически одалживают деньги банкам, размещая депозиты, заключая сделки с деривативами или покупая необеспеченные облигации у кредиторов, пишет Bloomberg.
По данным Moody’s, правительство США косвенно предлагает по крайней мере некоторую поддержку обязательствам этих слишком крупных, чтобы обанкротиться, организаций. «Снижение рейтинга правительства США указывает на то, что у него меньше возможностей для поддержки высокорейтинговых обязательств», — написали аналитики Moody’s.
Moody’s исключило из своих расчетов «одну ступень» поддержки со стороны правительства США, которая ранее учитывалась. Однако некоторые рейтинги по определенным долговым обязательствам или операциям крупнейших банков США агентство пока оставило на прежнем уровне.
К ним относятся долгосрочные рейтинги необеспеченных долговых обязательств и рейтинги эмитентов JPM и Wells Fargo, а также рейтинг и оценка рисков контрагентов для некоторых дочерних компаний Morgan Stanley.
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