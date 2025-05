Moody's понизило рейтинги пяти крупнейших банков США

Moody's Ratings понизило долгосрочные депозитные рейтинги ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BofA) и Wells Fargo.

Снижение рейтингов

Агентство также пересмотрело рейтинги у подразделений Bank of New York Mellon (BNY) и State Street. 16 мая Moody's понизило кредитный рейтинг самих США c высшего Ааа до второго Аа1 из-за растущего долга в $36 трлн.

Рейтинги долгосрочных депозитов в подразделениях JPM, BofA и Wells Fargo были понижены на один уровень, до Aa2 (третий уровень ранжирования Moody’s).

Рейтинги старших необеспеченных долговых обязательств некоторых подразделений BofA и BNY были снижены с Aa1 до Aa2. Moody’s понизило долгосрочные рейтингирисков контрагентов для некоторых подразделений BofA, BNY, JPMorgan, State Street и Wells Fargo на одну ступень, до Aa2.

