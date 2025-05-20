Moody's Ratings знизило довгострокові депозитні рейтинги провідних американських банків, включаючи JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BofA) та Wells Fargo.
Moody's знизило рейтинги п'яти найбільших банків США
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Зниження рейтингів
Агентство також переглянуло рейтинги у підрозділів Bank of New York Mellon (BNY) та State Street. 16 травня Moody's знизило кредитний рейтинг самих США з вищого Ааа до другого Аа1 через борг у $36 трлн.
Рейтинги довгострокових депозитів у підрозділах JPM, BofA та Wells Fargo були знижені на один рівень, до Aa2 (третій рівень ранжування Moody's).
Рейтинги старших незабезпечених боргових зобов'язань деяких підрозділів BofA та BNY були знижені з Aa1 до Aa2. Moody's знизило довгострокові рейтинги ризиків контрагентів для деяких підрозділів BofA, BNY, JPMorgan, State Street та Wells Fargo на один щабель, до Aa2.
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Нагадаємо
16 травня Moody's знизило кредитний рейтинг США з найвищого Ааа до другого за силою Аа1. Він означає дуже високу кредитоспроможність та низький ризик дефолту, але Moody's вказує на зростання дефіциту бюджету США.
Це зниження рейтингу відіб'ється на компаніях, інвесторах та споживачах, які фактично позичають гроші банкам, розміщуючи депозити, укладаючи угоди з деривативами або купуючи незабезпечені облігації у кредиторів, пише Bloomberg.
За даними Moody's, уряд США побічно пропонує принаймні деяку підтримку зобов'язанням цих надто великих, щоб збанкрутувати, організацій. «Зниження рейтингу уряду США вказує на те, що у нього менше можливостей для підтримки високорейтингових зобов'язань», — написали аналітики Moody's.
Moody's виключило зі своїх розрахунків один ступінь підтримки з боку уряду США, який раніше враховувався. Однак деякі рейтинги за певними борговими зобов'язаннями або операціями найбільших банків США агентство поки що залишило на колишньому рівні.
До них належать довгострокові рейтинги незабезпечених боргових зобов'язань та рейтинги емітентів JPM та Wells Fargo, а також рейтинг та оцінка ризиків контрагентів для деяких дочірніх компаній Morgan Stanley.
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