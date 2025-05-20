Moody's знизило рейтинги п'яти найбільших банків США

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Зниження рейтингів

Агентство також переглянуло рейтинги у підрозділів Bank of New York Mellon (BNY) та State Street. 16 травня Moody's знизило кредитний рейтинг самих США з вищого Ааа до другого Аа1 через борг у $36 трлн.

Рейтинги довгострокових депозитів у підрозділах JPM, BofA та Wells Fargo були знижені на один рівень, до Aa2 (третій рівень ранжування Moody's).

Рейтинги старших незабезпечених боргових зобов'язань деяких підрозділів BofA та BNY були знижені з Aa1 до Aa2. Moody's знизило довгострокові рейтинги ризиків контрагентів для деяких підрозділів BofA, BNY, JPMorgan, State Street та Wells Fargo на один щабель, до Aa2.

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