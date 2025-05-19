«Дия» станет маркетплейсом, где бизнес сможет запускать собственные сервисы — Федоров

Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы «Дия» и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе конференции DOU Day, пишет ЭП.

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Что известно

По словам министра, монетизация «Дии» началась в мае 2025 года и уже в июне платформа может получить первые прибыли. Одним из первых инструментов монетизации является шеринг документов.

«Ежемесячно через „Дию“ онлайн открываются десятки тысяч счетов. Например, с monobank за день открыли 22 тысячи. За такие услуги финансовые учреждения готовы платить», — отметил Федоров.

Он также добавил, что министерство постепенно работает над отделением «Дии» в отдельную госкомпанию, которая в будущем может привлекать бизнес к платформе и даже продавать свои акции.

«Мы будем постепенно отделять „Дию“ в отдельную государственную компанию. Возможно, потом акции компании будут продаваться. То есть „Дия“ станет маркетплейсом, где бизнес сможет запускать собственные сервисы и пользоваться нашей инфраструктурой», — сказал министр.