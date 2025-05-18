Nissan рассматривает возможность закрытия почти половины своих заводов — Reuters

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 мая 2025, 12:17 Читати українською

Nissan рассматривает возможность закрытия почти половины своих заводов — Reuters

Японский автопроизводитель Nissan рассматривает возможность закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике. Это часть плана сокращения расходов, о котором компания сообщила ранее на этой неделе, сообщает Reuters.

Японский автопроизводитель Nissan рассматривает возможность закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Источники сообщили, что автопроизводитель обдумывает закрытие японского завода в Оппами, где Nissan приступил к производству в 1961 году, и завода в Шонане, в котором Nissan владеет 50% акций. В результате в Японии у компании останется только три завода по сборке автомобилей.

Закрытие заводов в Японии станет первым подобным шагом для Nissan со времен закрытия завода в Мураяме в 2001 году.

По словам одного из источников, сохранение только трех заводов в Японии — завода в Точиги и заводов Nissan Motor Kyushu и Nissan Shatai Kyushu в южной префектуре Фукуока — будет более чем достаточно для обслуживания внутреннего рынка и поддержки экспорта из Японии.

Завод в Оппаме имеет годовую мощность около 240 000 автомобилей и по состоянию на конец октября на нем работало около 3 900 сотрудников. В 2010 году он стал первым заводом Nissan, начавшим производство Leaf, считающегося первым в мире массовым электромобилем.

Завод в Шонане, производящий коммерческие фургоны, имеет годовую мощность около 150 000 единиц и на нем работает около 1 200 человек.

По словам одного из источников, за рубежом Nissan рассматривает возможность приостановки производства на заводах в Южной Африке, Индии и Аргентине, а также сокращение количества заводов в Мексике.

Ранее на этой неделе Nissan, третий по величине автопроизводитель в Японии, объявил о серьезных планах по сокращению издержек. По информации Reuters, компания хочет уволить около 15% своих работников по всему миру и уменьшить количество заводов с 17 до 10, чтобы улучшить свой бизнес.

Читайте также: Nissan планирует сократить 20 000 работников из-за миллиардного ущерба

Газета Yomiuri первой написала о возможном закрытии заводов Nissan в Японии и за рубежом, вспомнив, что под вопросом также два завода в Мексике.

В своем заявлении на сайте Nissan отметил, что новости о возможном закрытии некоторых заводов являются лишь слухами и не подтверждены официальной информацией компании.

Продажи Nissan в 2024 финансовом году составили 3,3 млн автомобилей, что на 42% меньше, чем в 2017 финансовом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами