Nissan рассматривает возможность закрытия почти половины своих заводов — Reuters

Японский автопроизводитель Nissan рассматривает возможность закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике. Это часть плана сокращения расходов, о котором компания сообщила ранее на этой неделе, сообщает Reuters.

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Источники сообщили, что автопроизводитель обдумывает закрытие японского завода в Оппами, где Nissan приступил к производству в 1961 году, и завода в Шонане, в котором Nissan владеет 50% акций. В результате в Японии у компании останется только три завода по сборке автомобилей.

Закрытие заводов в Японии станет первым подобным шагом для Nissan со времен закрытия завода в Мураяме в 2001 году.

По словам одного из источников, сохранение только трех заводов в Японии — завода в Точиги и заводов Nissan Motor Kyushu и Nissan Shatai Kyushu в южной префектуре Фукуока — будет более чем достаточно для обслуживания внутреннего рынка и поддержки экспорта из Японии.

Завод в Оппаме имеет годовую мощность около 240 000 автомобилей и по состоянию на конец октября на нем работало около 3 900 сотрудников. В 2010 году он стал первым заводом Nissan, начавшим производство Leaf, считающегося первым в мире массовым электромобилем.

Завод в Шонане, производящий коммерческие фургоны, имеет годовую мощность около 150 000 единиц и на нем работает около 1 200 человек.

По словам одного из источников, за рубежом Nissan рассматривает возможность приостановки производства на заводах в Южной Африке, Индии и Аргентине, а также сокращение количества заводов в Мексике.

Ранее на этой неделе Nissan, третий по величине автопроизводитель в Японии, объявил о серьезных планах по сокращению издержек. По информации Reuters, компания хочет уволить около 15% своих работников по всему миру и уменьшить количество заводов с 17 до 10, чтобы улучшить свой бизнес.

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Газета Yomiuri первой написала о возможном закрытии заводов Nissan в Японии и за рубежом, вспомнив, что под вопросом также два завода в Мексике.

В своем заявлении на сайте Nissan отметил, что новости о возможном закрытии некоторых заводов являются лишь слухами и не подтверждены официальной информацией компании.

Продажи Nissan в 2024 финансовом году составили 3,3 млн автомобилей, что на 42% меньше, чем в 2017 финансовом году.