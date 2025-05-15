Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в украинский парламент не планирует запускать никаких резервов, в том числе стратегических, тем более в криптовалюте.
Гетманцев опроверг слухи о запуске стратегического биткоин-резерва
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«Нет, украинский парламент не планирует запускать никакие резервы. Тем более стратегические. Тем более биткоин. Это вообще не дело парламента», — подчеркнул он.
Напомним
Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил Incrypted, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоина-резерва.
Железняк отметил, что документ уже на стадии доработки и будет представлен в ближайшее время.
Еще в феврале 2025 года он анонсировал инициативу по криптовалютным резервам, заявив: «Мы скоро внесем от индустрии законопроект о возможности производить крипторезервы». Тогда он не уточнил детали.
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