Гетманцев опроверг слухи о запуске стратегического биткоин-резерва

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что в украинский парламент не планирует запускать никаких резервов, в том числе стратегических, тем более в криптовалюте.

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«Нет, украинский парламент не планирует запускать никакие резервы. Тем более стратегические. Тем более биткоин. Это вообще не дело парламента», — подчеркнул он.

Напомним

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк подтвердил Incrypted, что в Украине разрабатывают законопроект о создании государственного стратегического биткоина-резерва.

Железняк отметил, что документ уже на стадии доработки и будет представлен в ближайшее время.

Еще в феврале 2025 года он анонсировал инициативу по криптовалютным резервам, заявив: «Мы скоро внесем от индустрии законопроект о возможности производить крипторезервы». Тогда он не уточнил детали.