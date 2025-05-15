В Реестре убытков теперь можно заявить о повреждении нежилой недвижимости

В международном Реестре убытков теперь можно заявить о повреждении нежилой недвижимости в результате военных действий.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«рф должна ответить за совершенные разрушения. Теперь в Реестре убытков появилась отдельная категория для нежилой недвижимости — задокументируйте ущерб от поврежденных гаража, придомовых помещений или склада и сделайте первый шаг к получению будущих компенсаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление А3.2 «Повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества» следует подать на портале «Дия».

Читайте также: На портале «Дия» возобновили подачу заявлений в международный Реестр убытков

«Даже если недвижимость в зоне боевых действий или документы не полны — ваше заявление важно», — подчеркнули в «Дии».