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14 мая 2025, 19:32 Читати українською

Смягчение лимитов на P2P-переводы возможно после создания реестра дропов — НАБУ

Украинские банки могут ослабить ограничения на P2P-переводы, установленные Меморандумом о прозрачности рынка платежных услуг, если появится реестр дропов и автоматизированная верификация доходов клиентов, сообщил заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрий Глинский. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Украинские банки могут ослабить ограничения на P2P-переводы, установленные Меморандумом о прозрачности рынка платежных услуг, если появится реестр дропов и автоматизированная верификация доходов клиентов, сообщил заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрий Глинский.

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Условия изменения

«Пока эта тема не обсуждалась. Но если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, потребность в унифицированных лимитах может изчезнуть», — пояснил Глинский.

Подход банков

По словам Глинского, банки используют риск-ориентированный подход: клиенты с подтвержденными доходами могут свободно совершать сделки, а ограничения касаются только транзакций с повышенным риском.

Роль Меморандума

Меморандум, подписанный в декабре, разрешил Нацбанку не продлевать нормативные ограничения. Документ с 1 февраля 2025 года установил добровольные лимиты: 50 тыс. грн в месяц для клиентов с высоким риском без подтвержденных доходов, 150 тыс. грн — для клиентов со средним и низким риском.

Отмена ограничений НБУ

С 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины отменил действовавшие с 1 октября 2024 года временные ограничения на исходящие переводы между счетами физических лиц в пределах одного банка на счета в других банках Лимит составлял 150 тыс. грн в месяц для всех типов переводов — P2P и C2C.

Источник: Минфин
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