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14 мая 2025, 12:53 Читати українською

Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против рф

В среду, 14 мая, послы стран Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против россии. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В среду, 14 мая, послы стран Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против россии.
Фото: AI

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Она написала в X, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против россии.

«Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, которые используются на поле боя. И мы внесли в список еще 189 судов „теневого флота“, чтобы нацелиться на российский экспорт энергоносителей. Эта война должна закончиться. Мы будем и дальше оказывать сильное давление на Кремль», — отметила фон дер Ляйен.

По данным Европейской правды, ЕС также одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).

По словам дипломата одной из стран блока, Евросоюз одобрил 75 новых индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом рф.

Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против россии за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

Отметим, 17 пакет санкций против россии должны утвердить во время Совета Е С по иностранным делам 20 мая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+29
Я_ __
Я_ __
14 мая 2025, 12:56
#
«Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти рф»

Це все супер, тільки поруч треба вказувати скільки ЄС витрачає на рік на допомогу Україні, і на скільки ЄС закупили в кацапстану газу і нафти, ну, для повноти картини))
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
14 мая 2025, 13:33
#
Ці ссанкції україні як «мертвому припарка». Коксу може в поїзді більше привезуть, тільки і всього))
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