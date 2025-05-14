В среду, 14 мая, послы стран Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против россии. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против рф
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Она написала в X, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против россии.
«Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, которые используются на поле боя. И мы внесли в список еще 189 судов „теневого флота“, чтобы нацелиться на российский экспорт энергоносителей. Эта война должна закончиться. Мы будем и дальше оказывать сильное давление на Кремль», — отметила фон дер Ляйен.
По данным Европейской правды, ЕС также одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).
По словам дипломата одной из стран блока, Евросоюз одобрил 75 новых индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом рф.
Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против россии за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.
Отметим, 17 пакет санкций против россии должны утвердить во время
Комментарии - 2
Це все супер, тільки поруч треба вказувати скільки ЄС витрачає на рік на допомогу Україні, і на скільки ЄС закупили в кацапстану газу і нафти, ну, для повноти картини))