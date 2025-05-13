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13 мая 2025, 13:37 Читати українською

Новые ETF и рост интереса к биткоину: итоги апреля на крипторынке

За последний месяц общая капитализация криптовалют выросла на 9,9% — с $2,64 трлн до $2,9 трлн. Об этом говорится в ежемесячном обзоре криптовалютного рынка Binance Research.

За последний месяц общая капитализация криптовалют выросла на 9,9% — с $2,64 трлн до $2,9 трлн.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что рост капитализации криптовалют был поддержан временной 90-дневной приостановкой тарифов в США (за исключением Канады, Мексики и Китая), что дало краткосрочное облегчение для рынка, несмотря на сохранение макроэкономической и торговой неопределенности.

После краткосрочной коррекции до $75 000 Bitcoin завершил апрель выше отметки в $90 000. Его доля на рынке достигла 63% - это максимум за последние четыре года.

Рост подкреплен усилением интереса со стороны институциональных инвесторов, что подтверждается значительным притоком капитала в споте Bitcoin-ETF.

В то же время, Ethereum снизился на 2,6%, оказавшись под давлением усиленной конкуренции и частичной фиксации доходов.

Топ-10 криптовалют по результатам апреля

  • SUI (+54,0%) — рекордный рост благодаря запуску Grayscale SUI Trust и выпуску виртуальной Mastercard с привязкой к SUI.
  • SOL (+15,2%) — рост на фоне запуска первого спотового SOL-ETF в Канаде и миллиардных закупок Solana разными фондами.
  • BTC (+13,2%) — рост на фоне ослабления доллара и усиления волатильности традиционных рынков.
  • LINK (+7,6%) — рост на фоне оттока с бирж и расширение институционального интереса (SWIFT, DTCC).
  • ADA (+5,7%), DOGE (+4,3%), TRX (+2,2%) — умеренный рост.
  • XRP (+5,0%) — поддержанное запуском RLUSD и интересом к ETF, несмотря на продолжающийся суд с SEC.
  • BNB (-0,4%) — стабильность после мощного марта, несмотря на запуск новых проектов и сжигание токенов.
  • ETH (-2,6%) — снижение на фоне рыночной конкуренции, несмотря на позитив от будущих обновлений сети.

Ключевые события апреля

Приостановка тарифов в США способствовала росту рынка, но долгосрочные последствия остаются под вопросом.

Рост институционального интереса к BTC, включая принятие закона о стратегическом резерве биткоина в Аризоне.

Упрощение регулирования криптоактивов в США: отменены требования IRS для DeFi и смягчены требования к банкам.

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DeFi и CeFi: рост доверия

Общий TVL в секторе DeFi вырос на 3,3%, благодаря благоприятной регуляторной ситуации. Рынок стейблкоинов также продемонстрировал рост (+1%), при этом USDC укрепил свои позиции.

Среди экосистем DeFi положительная динамика наблюдалась у BNB Chain, Solana и Tron, в то время как Ethereum и Arbitrum сократили свою долю.

Платформы CeFi продолжили активно участвовать в венчурном финансировании: с декабря 2024 года их средняя доля в общем объеме привлеченных инвестиций составила 41,42% по сравнению с 6,07% до выборов.

Среди ключевых сделок — инвестиции в размере $2 млрд в Binance, а также приобретение NinjaTrader компанией Kraken и Hidden Road компанией Ripple.

NFT: спад интереса

Рынок NFT сократился на 16,3%, а количество уникальных покупателей достигло минимума с марта 2021 года. Продажи на Ethereum упали на 42,7%, однако Polygon укрепил свои позиции благодаря росту платформы Courtyard.

Коллекции BAYC и MAYC, напротив, продемонстрировали рост продаж на 40%. OpenSea снова занял позицию лидера среди маркетплейсов.

Перспективы рынка

На фоне роста BTC и устойчивого интереса институциональных инвесторов ожидается дальнейшее укрепление «цифрового золота». Альтокоины остаются под давлением, тогда как сегменты DeFi и CeFi демонстрируют признаки обновления. При сохранении благоприятной макроэкономической конъюнктуры крипторынок может продолжить восходящий тренд.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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