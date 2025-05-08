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8 мая 2025, 16:33 Читати українською

Элитная недвижимость и почти 300 миллионов: БЭБ арестовало активы Жеваго

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве наложили арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре столицы, а также на 291 млн грн, находившихся на счетах общества, контролирующего подсанкционный олигарх. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве наложили арест на комплекс площадью более 6,7 тыс.
Фото: esbu.gov.ua

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Отмечается, что предприниматель и бывший народный депутат сейчас скрывается за границей, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск. Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины. Тем не менее, олигарх продолжил хозяйственную деятельность в стране.

Детективы установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.

В частности, чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении.

Чтобы сохранить имущество для дальнейшей передачи в государственную собственность, детективы БЭБ наложили на него арест. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители не называют имени подсанкционного олигарха, но, по данным ЭП, речь идет о Константине Жеваго.

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Как пишет Liga.net, по данным судебного реестра, в апреле Голосеевский районный суд Киева наложил арест на историческое здание гостиницы Военно-Никольского монастыря в центре Киева.

Здание принадлежит, вероятно, связанному с Жеваго компании «ЗВ Риэлти», купившему его в декабре 2017 года у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов обанкротившегося Дельта Банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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