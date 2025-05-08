В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к апрелю прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%, сообщает Укравтопром.
В апреле украинцы купили 5 792 электромобиля. Из них 4701 — б/у
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Рынок электромобилей
Основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые автомобили — 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто — подержанными (+37%).
Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 г. из 79 ед. новыми были 4 авто).
Топ-5 новых электромобилей месяца
- BYD Song Plus — 179 ед.;
- VW ID.Unyx — 153 ед.;
- Audi Q4 — 75 ед.;
- Zeekr 001 — 63 ед.;
- Zeekr 7X — 43 ед.
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Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом
- Tesla Model Y — 552 ед.;
- Nissan Leaf — 544 ед.;
- Tesla Model 3 — 478 ед.;
- KIA Niro — 350 ед.;
- Hyundai Kona — 296 ед.
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Источник: Минфин
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