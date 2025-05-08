В апреле украинцы купили 5 792 электромобиля. Из них 4701 — б/у

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к апрелю прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%, сообщает Укравтопром.

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Рынок электромобилей

Основное количество реализованных электромобилей в прошлом месяце составляли легковые автомобили — 5623 ед., из которых 922 ед. были новыми (+30%), а 4701 авто — подержанными (+37%).

Среди 169 коммерческих электромобилей новыми были только 9 авто (в апреле 2024 г. из 79 ед. новыми были 4 авто).

Топ-5 новых электромобилей месяца

BYD Song Plus — 179 ед.;

VW ID.Unyx — 153 ед.;

Audi Q4 — 75 ед.;

Zeekr 001 — 63 ед.;

Zeekr 7X — 43 ед.

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Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом