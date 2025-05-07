Вячеслав Черняховский: страховые полисы будут только дорожать

«Минфин» уже писал, что для многих украинцев стали настоящим шоком новые цены на автогражданку. С начала этого года они выросли более чем в два раза. Такое удорожание уже притормозило продажу полисов. Но цены растут не только на автогражданку. К примеру, медицинские страховки за год взлетели в цене на 85%, а вот увеличения выплат по ним не произошло.

«Минфин» спросил генерального директора Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслава Черняховского, что сейчас происходит на рынке страховых услуг, почему дорожают полисы и чего ждать украинцам дальше.

«Уровень выплат клиентам достиг 25-летнего максимума»

Вячеслав, что сейчас происходит на страховом рынке, как его изменила война?

Если проанализировать итоги 2024 года, можно констатировать, что на страховом рынке идет постепенное увеличение страховых платежей и выплат. Показатели прошлого года по размеру страховых премий на 15,6% превысили результаты 2022 года, что свидетельствует о том, что в денежном измерении рынок постепенно восстанавливается. При этом скорректированный на показатель инфляции рост к показателям 2023 года составляет всего 1%.

Но до полного восстановления еще далеко. Ибо результаты прошлого года все еще на 35% меньше, чем до начала войны, в 2021 году.

Кто сейчас основные клиенты СК?

Основную часть доходов страховым компаниям принесли страхователи-физлица. В 2023 году прирост платежей от них составил 12%, а от юридических лиц — 23%. А вот в прошлом году ситуация кардинально изменилась: плюс 23% платежей от физических лиц и только плюс 10% — от юридических.

При этом сумма выплат, по итогам 2024 года, увеличилась по отношению к показателям 2022 года почти в полтора раза, а если сравнивать с 2023 годом, выросла на 19%.

То есть выплаты клиентам растут быстрее, чем премии, и уровень выплат (соотношение объема выплат к объему премий) достиг своего максимума за последние 25 лет. Скорее всего, такой тренд приведет к дальнейшему росту цен на страховые продукты, чтобы страховщики были способны сохранять достаточную финансовую устойчивость для продолжения нормальной работы.

Страховая отрасль в Украине и до войны не показывала значительных объемов, потому что массовым страхованием у нас так и не стало. Какая ситуация сейчас?

В Украине самый низкий показатель страховой премии на душу населения среди стран Европы. Он в 5−10 раз ниже показателей стран-соседей в Восточной Европе и почти в 100 раз, чем в Западной Европе.

Количество договоров страхования у нас уменьшилось почти в два раза, по сравнению с 2021 годом. Это следствие нескольких факторов. С одной стороны, сложной экономической ситуации в Украине, когда у людей все меньше денег, и они тратят их на те вещи, которые считают более приоритетными.

К тому же значительная часть украинцев выехала за пределы страны, а часть крупных промышленных предприятий разрушена или находится на временно оккупированной территории. С другой стороны, существенно сократилось и количество самих страховщиков, соответственно, снизилась доступность страховых услуг. За прошлый год с рынка ушли 36 страховых компаний — большинство. Таким образом, только за один год количество страховщиков сократилось более чем в полтора раза.

Компании вынуждены были сдать лицензии из-за, как мне кажется, непропорционально завышенных требований НБУ к небольшим и средним страховщикам. В первую очередь это задело страховщиков с национальным капиталом, особенно пострадали региональные компании. Сейчас в большинстве областных центров не осталось местных страховщиков.

«Украинцы страхуют машины, но почти не страхуют жизнь»

Какие виды страхования сейчас наиболее интересные и прибыльные для страховых компаний?

77% от общего объема премий приходится на пять классов страхования: автокаско, автогражданку (ОСАГО), медицинское страхование, «Зеленую карту» и классическое накопительное страхование жизни.

Кроме страхования жизни, которая в Европе занимает отдельное место, это — достаточно традиционное распределение между классами как в других странах, так и на украинском рынке, когда моторные классы страхования совокупно являются лидерами по доле в общем объеме страховых платежей. К сожалению, у нас очень низкая доля страхования жизни в общей структуре платежей — она колеблется последние семь лет от 8% до 12%. При этом в Европе этот показатель составляет более 50%.

В Украине значительно подорожала автогражданка. Как это отразилось на ее продаже?

Я бы говорил не о том, что подорожала «старая» автогражданка, а о том, что сейчас у нас по факту новый формат автогражданки. Вступивший в силу с 1 января 2025 года новый закон об ОСАГО полностью изменил условия этого вида страхования и уровень защиты участников дорожного движения.

Напомню, что, согласно новому закону, происходит:

Постепенное увеличение страховых сумм (максимальные суммы выплат) до европейского уровня.

Отмена принципа расчета суммы компенсации, учитывая так называемый «износ». Это революционное изменение концепции страхования гражданской ответственности — согласно нормам нового закона, компенсация будет такой, чтобы полностью покрыть расходы на ремонт.

Обязательное прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, а не страховщику виновника ДТП.

Расширение применения «европротокола».

Изменение принципов осуществления возмещений из гарантийных фондов Бюро потерпевшим за страховщиков, покинувших рынок и не полностью выполнивших обязательства.

Но главный вопрос для большинства автовладельцев — все же цены на полисы…

Весьма существенное подорожание автогражданки наблюдалось уже в прошлом году из-за инфляционных и девальвационных процессов. Этот тренд усилился после вступления в силу нового закона: если в декабре 2024 года средний платеж составлял около 1,4 тыс. грн, то в первом квартале 2025 года — 3 тыс. грн.

Несмотря на популистические «анонсы» о том, что подорожание будет только в диапазоне 30−50%, мы еще на этапе расчета экономического обоснования закона заявляли, что реально автогражданка вырастет в цене не менее чем в два раза.

Многие автовладельцы, зная о новых ценах, заключали договоры ОСАГО в конце декабря прошлого года, не дожидаясь даже завершения срока действующих полисов, поэтому количество заключенных за первый квартал 2025 года договоров уменьшилось почти на 150 тыс. к аналогичному периоду прошлого года.

И это при том, что произошел переход на монетизацию льгот в ОСАГО для определенной категории граждан, в частности, для участников боевых действий, ранее имевших право вообще не заключать договоры «автогражданки», переводя выплаты при ДТП на других автовладельцев.

С 1 января 2025 года они, как и другие граждане Украины, должны заключать договоры ОСАГО, но имеют право на скидку в 50% от цены полиса. 17 апреля во втором чтении Верховная Рада проголосовала за законопроект 12295-д, предусматривающий полную компенсацию из государственного бюджета уплаченных льготниками страховых платежей по договорам, вступившим в силу с 1 января 2025 года. Процедура компенсации в ближайшее время должна быть разработана Кабмином.

Как меняется ситуация по «Зеленой карте»?

За прошлый год количество заключенных договоров страхования упало на 8% (на 136 тыс. штук), и эта тенденция продолжается в 2025 году. За первый квартал количество договоров сократилось на 12,5%. В определенной степени, это эффект «высокой базы» 2022−2023 годов, когда многие украинские беженцы выезжали на автомобилях и нуждались в «Зеленой карте».

Сейчас, скорее всего, часть этих автомобилей уже перерегистрированы на национальные номера, в соответствии с требованиями стран пребывания. Поэтому, вместо украинской «Зеленой карты», их владельцы заключают договоры ОСАГО с местными страховыми компаниями. При этом количество заключенных договоров в первом квартале 2025 года все равно остается в два раза больше, чем за аналогичный период довоенного 2021 года.

Для оставшихся в Украине главным вопросом стали военные риски. Насколько востребован среди украинцев этот вид страхования от военных рисков?

Отдельной статистики нет, поскольку, как правило, нет специального продукта страхования от военных рисков, а такое покрытие является дополнительной опцией к другим договорам — автокаско, страхование имущества или здоровья граждан и т. д.

Несмотря на постоянные угрозы, наши граждане до сих пор не очень активно заключают договоры страхования от военных рисков. При этом, если смотреть на страхование жизни, здоровья и имущества гражданских лиц и их имущества от военных рисков, то страховые компании еще с середины 2022 года предлагают опции покрытия военных рисков почти по всем типовым продуктам — от жизни и медицины до жилья и КАСКО, и стоит это относительно недорого (дополнительно 20−30% от стоимости полиса с покрытием по стандартным рискам).

«Автогражданка за прошлый год подорожала на 23%, медицинское страхование — на 85%»

Как в целом изменились тарифы на страхование?

Можем рассмотреть четыре самых популярных класса страхования, кроме ОСАГО, о котором мы уже поговорили.

В результате существенного сокращения количества страховых компаний, и, соответственно, снижения конкуренции, достаточно ожидаемо цены по основным видам страхования росли гораздо быстрее показателя инфляции. Так, согласно статистике НБУ, средняя цена за полис ОСАГО в 2024 году выросла, по сравнению с 2023 годом, на 23%, КАСКО — на 27%, «Зеленая карта» — на 39%.

Больше всего подорожало медицинское страхование — на 85%. Изменение цен на ОСАГО не повлияло существенно на количество заключенных договоров вследствие обязательности этого вида страхования. Несмотря на рост цены на автокаско, количество договоров почти не изменилось, а вот в медицинском страховании количество договоров уменьшилось на треть.

Какова ситуация с выплатами? По каким видам они самые большие/самые маленькие и почему?

По автокаско средняя выплата выросла на 16%, по медицинскому страхованию — осталась без изменений.

Что касается автогражданки, то статистика МТСБУ по методологии отличается от статистики НБУ — МТСБУ считает все выплаты, а Нацбанк исключил из общего количества выплаты тех компаний, которые ушли с рынка в течение 2024 года. Поэтому, согласно данным МТСБУ, выплаты по ОСАГО в 2024 году составили 4,8 млрд грн. Средняя выплата выросла на 23% — с 27,4 тыс. грн в 2023 году до 33,9 тыс. грн, по итогам прошлого года.

«Очередь инвесторов к украинским страховщикам не стоит»

С какими проблемами сталкиваются страховые компании, почему они массово закрываются?

Как я уже говорил, в 2024 году со страхового рынка ушли 36 компаний, подавляющая часть ушли цивилизованно — добровольно сдали лицензии или передали свой страховой портфель другим страховщикам, или прекратили заключать новые договоры страхования, полностью выполнив обязательства по ранее заключенным.

Новые регуляторные требования ставят компании перед необходимостью существенно увеличивать расходы по ведению деятельности. Причем, если в Европе часто к небольшим страховым бизнесам не применяется часть требований, как к крупным компаниям (так называемый принцип пропорциональности, заложенный в Евродирективе Solvency II), то в Украине требования к крупным и небольшим бизнесам сегодня почти одинаковые, что ставит их в неравные условия конкуренции.

Требования к размеру минимального капитала, запасу платежеспособности и другие в разы превышают совокупные выплаты небольших компаний в течение года, а иногда они больше, чем страховые платежи за 12 месяцев. Это одна из причин, почему небольшие компании уходят с рынка. Как я уже говорил, это снижает конкуренцию и в конечном счете ведет к повышению цен и снижению доступности страхования.

Кроме того, это имеет негативный социальный эффект — бюджет недополучает налоги (потери — около 100 млн налога на прибыль за год за те компании, которые вынуждены были покинуть рынок), сотрудники среди войны остались без работы (фонд заработной платы составлял около 100 млн в год). Особенно эти потери ощутимые в регионах.

Правда ли, что после войны многие компании хотят продаться? Кому они могут быть интересны?

Где треть компаний у нас и так уже принадлежит иностранным владельцам. Те компании, у которых нет иностранных бенефициаров или которые не входят в состав финансово-промышленных групп — по моей информации, их подавляющая доля, хотят либо найти стратегического инвестора, либо полностью продать бизнес.

По данным НБУ, отдача на капитал рисковых страховщиков в 2024 году, хотя и увеличилась с 10% до 14%, но, учитывая инфляцию, чистый показатель составил 4,5% в 2023 году, а в 2024 году — всего 2,0%.

Это существенно ниже, чем на иностранных рынках, а риски (политические, военные, валютные, регуляторные) несопоставимы с украинскими. Поэтому инвесторы в Украине не считают страхование привлекательной для портфельных инвестиций отраслью. Покупка может быть интересна исключительно для профильного инвестора, который специализируется на страховании и считает, что его стратегия и другие бизнес-связи смогут принести ему существенную прибыль.

Предполагаю, что очередь инвесторов к украинским страховщикам в ближайшее время не выстроится: все, кто хотел, — зашли до войны (а некоторые даже успели выйти), сейчас рынок не выглядит привлекательным.

Непосредственно об этом свидетельствует тот факт, что с 2022 года в Украине не зарегистрировано ни одной новой страховой компании. Потенциально можем ожидать прихода китайских или ближневосточных инвесторов после наступления перемирия или завершения войны, но и это будет возможно только при благоприятных политических и экономических обстоятельствах.

Есть ли страховые компании, улучшившие результаты с начала войны?

Да, такие компании есть, но чтобы объективно анализировать их данные, нужно смотреть на всю совокупность показателей. Потому что увеличение, например, премий, может происходить за счет демпинга, что не является положительным трендом, а улучшение показателя коэффициента выплат — сочетаться с ухудшением ситуации с самими выплатами и ростом жалоб.

Такой анализ — очень объемный и узкопрофильный. А с обобщенной информацией о страховщиках можно ознакомиться, например, на сайте рейтинговых агентств.

Увеличивает ли бизнес объем корпоративного медицинского страхования? Насколько оно прибыльно для страхователей?

Давайте посмотрим на показатели. Количество договоров по медицинскому страхованию в 2024 году — 927,9 тыс., платежи от юридических лиц — 4,7 млрд грн, физических — 2 млрд грн. Выплаты — 4,3 млрд грн, в том числе — 3,5 млрд грн физлицам. Технический результат от деятельности по этому классу страхования был отрицательным — минус 202,5 млн грн.

Сдерживает развитие корпоративного медицинского страхования система его налогообложения, и мы давно настаиваем на ее изменении.

Многие украинцы жалуются на значительное количество отказов в выплатах…

По моей информации, их не очень много, и тоже самое видно из статистики НБУ. У меня есть мнение, которое сформировано на базе анализа статистики жалоб, что жалуются больше всего те, кто плохо ознакомился с условиями договора страхования (всегда есть ограничения и по перечню предоставляемых услуг, и по их объему), и требует от страховщиков то, чего они не должны делать по условиям договора.

Какие ниши вы считаете наиболее интересными для страховых компаний в будущем?

Рост страхового рынка невозможен без общего роста экономики. Украинский рынок при сопоставимых показателях территории и населения даже до полномасштабной войны был в десять раз меньше польского, это следствие нашего экономического отставания от европейских стран.

Если говорить о конкретных направлениях страхования, то, при условии экономического восстановления, будет спрос на страхование бизнеса и грузов юридических лиц, страхование имущества, жилья, транспортных средств физических лиц.

Мы прилагаем усилия, чтобы появились новые продукты в страховании ответственности: экологическая, профессиональная ответственность, в том числе ответственность медицинских работников, без чего невозможна реформа медицинской системы, страхование ответственности работодателя и т. д.

Как может измениться страховой рынок и страхование украинцев после войны?

Я бы не хотел спекулировать на эту тему, потому что развитие страхового рынка, как и экономики в целом, зависит от того, когда и на каких условиях завершится война, будет ли реальная поддержка и финансирование восстановления.

Сейчас есть смысл сконцентрироваться на том, чтобы отрасль была способна функционировать во время полномасштабных боевых действий и предоставлять бизнесу и гражданам возможность защитить свои финансовые интересы.