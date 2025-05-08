ФРС США сохранила ставку в третий раз подряд на уровне 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 6−7 мая сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании в марте ФРС также оставила ставку без изменений.

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Детали

В пресс-релизе по итогам заседания регулятор сообщил, что хотя колебания чистого экспорта повлияли на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. До этого экспорт в релизе не упоминался.

Ранее вышли данные, согласно которым экономика США в первом квартале сократилась на 0,3% на фоне роста импорта.

ФРС также добавила в пресс-релиз, что неопределенность в отношении экономических перспектив возросла еще больше, как и риски более высокой безработицы и инфляции. Регулятор вновь подчеркнул намерение вернуть инфляцию к целевым 2%.

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