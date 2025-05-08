Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 6−7 мая сохранила учетную ставку на уровне 4,25−4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. На предыдущем заседании в марте ФРС также оставила ставку без изменений.
ФРС США сохранила ставку в третий раз подряд на уровне 4,25-4,5% годовых
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Детали
В пресс-релизе по итогам заседания регулятор сообщил, что хотя колебания чистого экспорта повлияли на данные, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. До этого экспорт в релизе не упоминался.
Ранее вышли данные, согласно которым экономика США в первом квартале сократилась на 0,3% на фоне роста импорта.
ФРС также добавила в пресс-релиз, что неопределенность в отношении экономических перспектив возросла еще больше, как и риски более высокой безработицы и инфляции. Регулятор вновь подчеркнул намерение вернуть инфляцию к целевым 2%.
Читайте также: ФРС воздержится от изменения ставки, пока не станет понятнее ситуация — Пауэлл
В ходе пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл несколько раз упомянул тарифы. Из-за них, в частности, выросли инфляционные ожидания на краткосрочном горизонте.
Пауэлл признал, что влияние более высоких торговых пошлин на экономику остается сейчас крайне неопределенным. Но если пошлины сохранятся, то они, скорее всего, вызовут ускорение инфляции, замедление экономики и рост безработицы. Эффект на инфляцию, вероятно, будет краткосрочным, но есть и риск более долгосрочных последствий.
Если пошлины сохранятся, то ФРС может не увидеть дальнейшего прогресса в достижении своих целей как минимум до следующего года.
ФРС не будет торопиться в вопросе денежно-кредитной политики, хотя если потребуется, то может действовать быстро. Пауэлл отметил, что призывы президента США Дональда Трампа к снижению ставок никак не влияют на работу регулятора.
Напомним
Днем 7 мая рынок оценивал вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений, в 95,6%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Оставшиеся 4,4% указывали на вариант со снижением ставки на 25 б.п.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что ФРС США не будет снижать ставки на заседании в мае.
Следующее заседание ФРС по ставке запланировано на 17−18 июня. Большинство экономистов ожидают, что регулятор смягчит свою политику в 2025 году
Комментарии