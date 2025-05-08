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8 мая 2025, 8:51 Читати українською

Нарушение финмона: НБУ в апреле оштрафовал 9 небанковских финансовых учреждений

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в апреле 2025 года применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в апреле 2025 года применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.
Фото: depositphotos

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Меры воздействия применяются к:

ООО «Диметра Финанс» — отзыв лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит. К тому же, в течение последних двух лет Нацбанк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению два меры влияния, а именно штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.

ООО «Милоан» — штраф в размере 8 803 800,00 грн за нарушение требований:

  • пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

ООО «Бизпозика» — штраф в размере 1 035 800,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

ООО «Аванс Кредит»:

  • штраф в размере 544 000,00 грн за нарушение требований
  • письменное предупреждение за нарушение требований.

КС «Кредит-Союз»:

  • штраф в размере 544 000,00 грн. за нарушение требований
  • исьменное предупреждение за нарушение требований.

ООО «Системный финансовый консалтинг», ООО «ФК «Диджитал финанс», ООО «ФК «Фин-Ранг» — штрафы в размере 340 000,00 грн каждому учреждению.

ООО «Пейтек» — штраф в размере 323 000,00 грн за нарушение требований.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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