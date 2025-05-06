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6 мая 2025, 17:15 Читати українською

Wizz Air перешла на безналичную систему оплаты покупок на борту. Какие карты будут принимать

Wizz Air перешла на безналичную систему оплаты всех покупок на борту. К оплате будут приниматься только карты, включая такие бесконтактные методы, как Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и Google Pay. Об этом говорится в сообщении компании.

Wizz Air перешла на безналичную систему оплаты всех покупок на борту.
Фото: depositphotos

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Карты Revolut

«Мы рады сообщить, что теперь мы принимаем карты Revolut, в дополнение к VISA и Mastercard, как кредитные, так и дебетовые. Для получения более подробной информации о Revolut и о том, как зарегистрироваться, посетите их веб-сайт», — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажиры могут приобрести предоплаченный ваучер через мобильное приложение Wizz Air для улучшенных условий на борту, гарантируя абсолютную безопасность транзакций и исключая любую вероятность непредвиденных транзакционных осложнений.

  • Максимальная общая сумма покупок на борту для одного клиента составляет 150 евро.
  • При транзакциях на сумму 50 евро и более вам потребуется предъявить посадочный талон для защиты от мошеннических действий.

Какие карты не принимают

Карты VISA Electron, Mastercard Maestro, AMEX, карты с пометкой «Только для электронного использования», Vpay, предоплаченные карты и другие карты, выпущенные финтех-компаниями, не принимаются для платежей на борту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
6 мая 2025, 18:10
#
Карти VISA Electron, Mastercard Maestro, AMEX, картки з позначкою «Тільки для електронного використання», Vpay, передплачені картки та інші картки, випущені фінтех-компаніями, не приймаються для платежів на борту.

Повністю незрозумілий перелік.
+
0
Marel
Marel
6 мая 2025, 18:23
#
На жаль, Wizz Air усе більше нагадує компанію, мета якої — вичавити максимум грошей із пасажирів будь-якою ціною. Якщо не зареєструвався онлайн — плати в аеропорту. Перевищив вагу багажу на пів кілограма — плати штраф. Усе побудовано так, щоб із кожного кроку пасажира витягнути додаткові кошти. І тепер — чергове «покращення»: приймають карти Revolut, але не приймають звичайні Visa Electron, Mastercard Maestro чи навіть деякі карти основних світових банків. Абсурд! Чому відхиляються карти найвідоміших платіжних систем — питання риторичне. «Угорці рулять», як то кажуть. Але це вже виглядає як зневага до клієнтів. Замість зручності — суцільна плутанина, додаткові платежі й повна відсутність прозорості. Мій особистий досвід із Wizz Air залишив враження не про лоукост, а про « *** -кост»
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