Wizz Air перешла на безналичную систему оплаты покупок на борту. Какие карты будут принимать

Wizz Air перешла на безналичную систему оплаты всех покупок на борту. К оплате будут приниматься только карты, включая такие бесконтактные методы, как Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и Google Pay. Об этом говорится в сообщении компании.

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Карты Revolut

«Мы рады сообщить, что теперь мы принимаем карты Revolut, в дополнение к VISA и Mastercard, как кредитные, так и дебетовые. Для получения более подробной информации о Revolut и о том, как зарегистрироваться, посетите их веб-сайт», — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажиры могут приобрести предоплаченный ваучер через мобильное приложение Wizz Air для улучшенных условий на борту, гарантируя абсолютную безопасность транзакций и исключая любую вероятность непредвиденных транзакционных осложнений.

Максимальная общая сумма покупок на борту для одного клиента составляет 150 евро.

При транзакциях на сумму 50 евро и более вам потребуется предъявить посадочный талон для защиты от мошеннических действий.

​Какие карты не принимают

Карты VISA Electron, Mastercard Maestro, AMEX, карты с пометкой «Только для электронного использования», Vpay, предоплаченные карты и другие карты, выпущенные финтех-компаниями, не принимаются для платежей на борту.