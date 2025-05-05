Дело не в деньгах: в чем настоящая польза соглашения с США

Соглашение Украины и США относительно полезных ископаемых согласовано сторонами и ожидает ратификации парламентом. Эксперты спорят о том, выгодно ли оно Украине, и сколько наше государство на ней заработает или потеряет деньги. По мнению же бывшего президента «Киевстар», Петра Чернышева, главное в соглашении — не финансовый аспект. «Минфин» приводит главные тезисы его публикации.

Что предусмотрено соглашением

Украина подписала соглашение с США о создании совместного фонда реконструкции и инвестиций. Суть проста: мы открываем доступ к своим недрам — в первую очередь редкоземельные минералы, нефть, газ. 50% доходов идет в фонд, которым управляют совместно с американской стороной. В ответ нам обещают долгосрочную финансовую поддержку на восстановление. Без долга, без конкретных сумм, без четких дедлайнов. Все выглядит как-то правильно и обнадеживающе. Но давайте посмотрим на это без эмоций.

Во-первых, что такое редкоземельные минералы? Они называются «редкими» не потому, что их мало на Земле, а потому что в каждой тонной породе их очень-очень мало. Чтобы добывать их в промышленных масштабах, нужно извлекать миллионы тонн породы, проводить сложную химию, строить логистику, вкладывать сотни миллионов. Минимальный чек — $300 миллионов. И это только старт. Это длительный, дорогой и рискованный бизнес.

Теперь вопрос: почему за 30 лет независимости в Украине никто этим не занимался? Ни американцы, ни немцы, ни австралийцы. Хотя в мире есть множество стран с такими же коррупционными рисками: Нигерия, Конго, ЮАР, Бразилия — там добывают все, и инвесторы идут. Так почему не шли в Украину?

Честный ответ — нет, не из-за коррупционности, а потому что у нас месторождения, пожалуй, просто не очень. Если бы они действительно были привлекательными — работали бы уже. Потому что мир умеет работать с коррупцией, если в цифрах все сходится. Но, должно быть, здесь не сходится.

И вот теперь мы подписываем соглашение. Радуемся, что оно «не долговое», «на нулевой базе». Но на самом деле — это проблема. Потому что если это не долг, это просто экономика. А на голой экономике сюда никто не шел. И, похоже, и не пойдет. Если бы это было соглашение на условиях погашения долга — у инвестора был бы стимул. Он бы получал не только доход от добычи, но и дополнительные выплаты по долгу — и тогда риск был бы оправдан. А сейчас ни стимулов, ни преимуществ. Просто «приходите, если хотите». Но эта дверь открыта уже 30 лет. Никто не вошел. Как говорится, раньше было: «Приходите к нам на огонек!» — но тот огонек погасили, уничтожив дополнительную приманку для инвестора из-за частичной выплаты долгов.

И еще один нюанс: даже если завтра инвестор решит посмотреть на возможности добычи в Украине, то первая тонна руды поедет не раньше чем через 5 лет. А к тому моменту уж точно будет другой президент США (и, скорее всего, новый Президент Украины). И мы не знаем, будут ли последующие администрации придерживаться этого курса и, тем более, — соглашения (в Украине подписанный контракт в целом рассматривается, как хороший старт для переговоров). А для крупного инвестора политическая предсказуемость является ключевой.

Поэтому выгода для Украины — это «если»: если придет инвестор, если стабилизируется ситуация, если будут гарантии. И главное — если месторождения окажутся действительно рентабельными.

Вместо того, чтобы полагаться только на крупные сложные проекты, параллельно можно было бы сделать проще. Взглянуть на Америку. Там разрешено добывать сланцевый газ и нефть. Именно это сделало США № 1 в мире по добыче. У нас это запрещено. И в Европе — тоже. Но, возможно, пора прекратить ориентироваться исключительно на зарегулированную Европу. Возможно, лучше разрешить хотя бы то, что реально работает. Ибо для сланцевого газа не нужно миллиардов. Там хватит нескольких миллионов и смены правил.

Корпоративный щит

Здесь я мгновенно пересаживаюсь на экспертный геополитический диван. Самая большая ошибка — думать, что нам важна только экономика. На самом деле нам важно, чтобы были хоть какие-то инвестиции и постепенно строили супербольшие и супердорогие шахты и производства. Потому что если их построят американские компании, то это уже зона стратегического интереса США. А это совсем другой уровень защиты. Это геополитика!

Поэтому главный вопрос — кто именно должен это строить. И вот, как пример, привожу 3 компании-гиганта в США: Freeport-McMoRan, Newmont Corporation, Southern Copper Corporation.

Именно эти компании — не просто потенциальные инвесторы. Это инфраструктурная броня! Это корпоративная оборона. Потому что если они заходят — заходит американское влияние, страхование рисков, политическое прикрытие.

Задайте себе вопрос: если бы в Мариуполе, вместо завода Ильича и «Азовстали», стояли огромные заводы Ford, Boeing и US Steel, решились бы россияне бомбить этот город?

Дополнительно — если в Украину заходят гиганты добывающей отрасли, возникает колоссальная потребность в инженерах, геологах (привет высшему образованию!), а также в новой инфраструктуре: железнодорожной и автодорожной. Поскольку копи обычно не в Киеве, то будут развиваться малые города — жилье, гостиницы, сервис и все, что с этим связано.

Нам нужно сделать так, чтобы сюда надолго зашли крупные американские (и не только) корпорации. Даже если государство Украина не получит прибыль от этого направления, оно получит гораздо больше — из-за экономической цепи создания добавленной стоимости и из-за влияния на геополитическую стабильность.

Кстати, это уже работало. Сингапур 1960-х — бедная страна с сумасшедшей северной соседкой — Малайзией. Ли Куан Ю привлек гиганта ExxonMobil, которая построила один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов в регионе — The Singapore Refining Company. И знаешь что? Малайзия не полезла. Ибо американские интересы — это то, что не трогают, если они действительно есть!

И вот еще важное дело: добыть — это не главное. В мире только 50% редкоземельных частей добывает Китай. Но уже 90% заводов по переработке редкоземельной руды — в Китае. Именно там руда превращается в «полезное вещество». Именно там формируется настоящая добавленная стоимость. И знаете что? Эти заводы жрут электроэнергии больше, чем большинство отраслей вместе.

То есть даже если мы будем что-то добывать — все равно повезут на переработку в Китай. Поэтому Украине нужен не только карьер, но и завод — и тем самым мы сможем стать еще более защищенными. И здесь наш козырь — электроспособность (при подключении ЗАЭС, но даже если нет — все равно должно хватить). Если правильно все организовать — мы сможем дать этому заводу дешевую энергию. И это будет производство не ради прибыли, а главное — ради защиты.

Потому что прибыль — это не всегда цель. Вот простой пример — страна же покупает танки, самолеты — и не ждет от них прибыли, она направляет их в бой для продолжения существования, следовательно, они просто защищают, мы их обычно теряем — и не ждем, пока нам за них вернут деньги те, кто их уничтожил. То же самое с супердорогими промышленностями — понятно, что мы не сможем сразу извлекать из них прибыль. Но главная роль — если это все построено с участием американских гигантов — это в первую очередь наш стратегический бронированный щит. Это не просто экономика. Это то, что не бомбят без последствий. Это то, что сдерживает даже без слов.

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И вот только в таком формате это соглашение действительно имеет смысл. Как экономика — оно слабое. Как политика — условное. Но как инструмент защиты через инвестицию — это уже другое дело! Теперь вопрос: сможем использовать ее правильно — или снова пройдем мимо?