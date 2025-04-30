Польша задержала топ-менеджерку IBOX банка, подозреваемую в отмывании миллиардов

В Польше правоохранительными органами была задержана директор одного из департаментов АО « Айбокс банк » Ирина Цыганок, которая находилась в международном розыске в связи с делом о «мискодинге» (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на сумму 5 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономических расследований.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решается вопрос об экстрадиции Ирины Цыганок в Украину, поскольку она длительное время скрывалась от органов досудебного расследования.

Как стало известно, в июле 2023 года Ирине Цыганок и владелице «Айбокс банка» Алене Шевцовой было доложено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203−2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемые способствовали подпольным онлайн-казино в отмывании почти 5 миллиардов гривен. Для реализации этой преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финансовом учреждении.

Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли средства на реквизиты этих фиктивных компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа указывалась оплата несуществующих товаров и услуг.

В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к этому делу, в частности, Алены Шевцовой.