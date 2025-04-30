Польща затримала топ-менеджерку IBOX банку, підозрювану у відмиванні мільярдів

У Польщі правоохоронними органами було затримано директорку одного з департаментів АТ « Айбокс банк » Ірину Циганок, яка перебувала в міжнародному розшуку у зв'язку зі справою про «міскодинг» (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на суму 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічних розслідувань.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Ірини Циганок до України, оскільки вона тривалий час переховувалася від органів досудового розслідування.

Як стало відомо, у липні 2023 року Ірині Циганок та власниці «Айбокс банку» Альоні Шевцовій було повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203−2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України.

За даними слідства, підозрювані сприяли підпільним онлайн-казино у відмиванні майже 5 мільярдів гривень. Для реалізації цієї злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінансовій установі.

Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували кошти на реквізити цих фіктивних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вказувалася оплата за неіснуючі товари та послуги.

Розшук триває: інші фігуранти справи

Наразі триває розшук інших осіб, причетних до цієї справи, зокрема Альони Шевцової.