àbank и Darex Trading Solutions запускают льготное кредитование генераторов для бизнеса

В ответ на вызовы энергетической стабильности этим летом, àбанк совместно с Darex Trading Solutions запускают программу льготного кредитования для украинского бизнеса — на дизельные и газовые генераторы отечественного производства с двигателями Baudouin, FPT/IVECO и Volvo Penta.

Программа разработана, чтобы обеспечить предпринимателей надежным источником энергии при максимально выгодных условиях:

Ставка кредитования: 0,01% годовых;

0,01% годовых; Комиссии: отсутствуют;

отсутствуют; Авансовый взнос: от 0%;

от 0%; Сумма кредита: от 200 000 до 5 000 000 грн;

от 200 000 до 5 000 000 грн; Срок кредитования: до 12 месяцев (или до 60 месяцев по отдельным льготным условиям).

Как получить генератор на льготных условиях:

Выбрать генератор на сайте darex.energy; Подать заявку на льготное кредитование в àбанк; Подписать договор — и получить свой генератор!

Программа доступна для физических лиц — предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц.

«Сегодня непрерывная энергия — это не просто комфорт, а вопрос выживания и развития бизнеса. Мы стремимся поддержать украинских предпринимателей именно тогда, когда в них больше всего нуждаются», — прокомментировали в àбанке.

àбанк — стабильная энергия для вашего бизнеса!

Об àбанке

àбанк представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. àбанк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.