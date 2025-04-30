àбанк і Darex Trading Solutions запускають пільгове кредитування генераторів для бізнесу

У відповідь на виклики енергетичної стабільності цього літа, àбанк спільно з Darex Trading Solutions запускають програму пільгового кредитування для українського бізнесу — на дизельні та газові генератори вітчизняного виробництва з двигунами Baudouin, FPT/IVECO та Volvo Penta.

Програму розроблено, щоб забезпечити підприємців надійним джерелом енергії за максимально вигідних умов:

Ставка кредитування: 0,01% річних;

0,01% річних; Комісії: відсутні;

відсутні; Авансовий внесок: від 0%;

від 0%; Сума кредиту: від 200 000 до 5 000 000 грн;

від 200 000 до 5 000 000 грн; Строк кредитування: до 12 місяців (або до 60 місяців за окремими пільговими умовами).

Як отримати генератор на пільгових умовах:

Обрати генератор на сайті darex.energy; Подати заявку на пільгове кредитування до àбанку; Підписати угоду — і отримати свій генератор!

Програма доступна дляфізичних осіб — підприємців (ФОП) та юридичних осіб.

«Сьогодні безперервна енергія — це не просто комфорт, а питання виживання та розвитку бізнесу. Ми прагнемо підтримати українських підприємців саме тоді, коли вони цього найбільше потребують», — прокоментували в àбанку.

àбанк — стабільна енергія для вашого бізнесу!

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.