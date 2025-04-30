àбанк і Darex Trading Solutions запускають пільгове кредитування генераторів для бізнесу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 квітня 2025, 12:15

àбанк і Darex Trading Solutions запускають пільгове кредитування генераторів для бізнесу

У відповідь на виклики енергетичної стабільності цього літа, àбанк спільно з Darex Trading Solutions запускають програму пільгового кредитування для українського бізнесу — на дизельні та газові генератори вітчизняного виробництва з двигунами Baudouin, FPT/IVECO та Volvo Penta.

У відповідь на виклики енергетичної стабільності цього літа, àбанк спільно з Darex Trading Solutions запускають програму пільгового кредитування для українського бізнесу — на дизельні та газові генератори вітчизняного виробництва з двигунами Baudouin, FPT/IVECO та Volvo Penta.

Програму розроблено, щоб забезпечити підприємців надійним джерелом енергії за максимально вигідних умов:

  • Ставка кредитування: 0,01% річних;
  • Комісії: відсутні;
  • Авансовий внесок: від 0%;
  • Сума кредиту: від 200 000 до 5 000 000 грн;
  • Строк кредитування: до 12 місяців (або до 60 місяців за окремими пільговими умовами).

Як отримати генератор на пільгових умовах:

  1. Обрати генератор на сайті darex.energy;

  2. Подати заявку на пільгове кредитування до àбанку;

  3. Підписати угоду — і отримати свій генератор!

Програма доступна дляфізичних осіб — підприємців (ФОП) та юридичних осіб.

«Сьогодні безперервна енергія — це не просто комфорт, а питання виживання та розвитку бізнесу. Ми прагнемо підтримати українських підприємців саме тоді, коли вони цього найбільше потребують», — прокоментували в àбанку.

àбанк — стабільна енергія для вашого бізнесу!

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
30 квітня 2025, 12:19
#
Своєчасно, що сказати…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами