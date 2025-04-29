В Украине хотят создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Его будет вести Государственная налоговая служба, а доступ смогут получить компетентные органы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В Украине хотят создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев
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Что известно о новом реестре
Это предусмотрено пакетом законопроектов, одобренных правительством. Документ готовил Минфин. Этот пакет направлен на присоединение к системе банковских европлатежей SEPA.
Согласно презентации Минфина, в реестр будут вноситься сведения:
- о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках
и т. п.;
- о владельцах таких счетов;
- об учреждениях, где открыты счета.
В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержании сейфа.
Не предусмотрена публикация данных в свободном доступе (отсутствует открытая часть реестра). «Доступ будет предоставляться специализированным и исключительно компетентным органам», — говорится в презентации.
Подключение к SEPA
Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами — участниками очень быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.
После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения финансовые границы с ЕС будут стерты.
Введение в SEPA — это не только современные технические возможности, это право на приверженность европейским финансовым стандартам.
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