В Украине хотят создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев

В Украине хотят создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Его будет вести Государственная налоговая служба, а доступ смогут получить компетентные органы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о новом реестре

Это предусмотрено пакетом законопроектов, одобренных правительством. Документ готовил Минфин. Этот пакет направлен на присоединение к системе банковских европлатежей SEPA.

Согласно презентации Минфина, в реестр будут вноситься сведения:

о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках и т. п. ;

; о владельцах таких счетов;

об учреждениях, где открыты счета.

В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержании сейфа.

Не предусмотрена публикация данных в свободном доступе (отсутствует открытая часть реестра). «Доступ будет предоставляться специализированным и исключительно компетентным органам», — говорится в презентации.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Подключение к SEPA

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами — участниками очень быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.

После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения финансовые границы с ЕС будут стерты.

Введение в SEPA — это не только современные технические возможности, это право на приверженность европейским финансовым стандартам.