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29 апреля 2025, 15:34 Читати українською

В Украине хотят создать реестр счетов и банковских сейфов украинцев

В Украине хотят создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Его будет вести Государственная налоговая служба, а доступ смогут получить компетентные органы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В Украине хотят создать Реестр счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.
Фото: depositphotos

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Что известно о новом реестре

Это предусмотрено пакетом законопроектов, одобренных правительством. Документ готовил Минфин. Этот пакет направлен на присоединение к системе банковских европлатежей SEPA.

Согласно презентации Минфина, в реестр будут вноситься сведения:

  • о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронных кошельках и т. п.;
  • о владельцах таких счетов;
  • об учреждениях, где открыты счета.

В то же время не передаются сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержании сейфа.

Не предусмотрена публикация данных в свободном доступе (отсутствует открытая часть реестра). «Доступ будет предоставляться специализированным и исключительно компетентным органам», — говорится в презентации.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Подключение к SEPA

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами — участниками очень быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.

После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения финансовые границы с ЕС будут стерты.

Введение в SEPA — это не только современные технические возможности, это право на приверженность европейским финансовым стандартам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
TAN72
TAN72
29 апреля 2025, 17:07
#
Доверие к банковской системе прям растет на глазах 😂
+
0
bonv
bonv
29 апреля 2025, 17:36
#
Всіх хто при владі.
+
0
AP1
AP1
29 апреля 2025, 17:54
#
Спочатку нехай знімуть заборону на перекази за кордон :)
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