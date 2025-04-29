Mastercard внедряет экосистему стейблкоинов

Компания Mastercard сделала значительный шаг в развитии цифровых платежей, анонсировав запуск глобальной экосистемы для приема и осуществления платежей в стейблкоинах, сообщили в пресс-службе компании.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Целью нового проєкта является беспрепятственная среда, где потребители смогут использовать стейблкоины для покупок, а продавцы — получать их как обычные платежи.

Интегрированный подход: кошельки, карты и прием платежей

Mastercard разработала комплексный подход, который охватывает поддержку криптовалютных кошельков, выпуск специальных платежных карт и обеспечение возможности приема платежей в стейблкоинах для продавцов. стейблкоины через традиционные платежные карты в более чем 150 миллионах торговых точек по всему миру, где принимаются карты Mastercard.

Ключевые нововведения: партнерства и трансграничные переводы

Одним из ключевых нововведений является партнерство с биржей OKX для запуска OKX Card, которая предоставит миллионам пользователей удобный доступ к их криптовалютным активам. Кроме того, Mastercard сотрудничает с Nuvei и Circle, чтобы продавцы могли получать платежи в стабеллкойнах, включая USDC Circle, независимо от выбранного покупателем метода оплаты.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua