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29 апреля 2025, 14:51 Читати українською

Mastercard внедряет экосистему стейблкоинов

Компания Mastercard сделала значительный шаг в развитии цифровых платежей, анонсировав запуск глобальной экосистемы для приема и осуществления платежей в стейблкоинах, сообщили в пресс-службе компании.

Компания Mastercard сделала значительный шаг в развитии цифровых платежей, анонсировав запуск глобальной экосистемы для приема и осуществления платежей в стейблкоинах, сообщили в пресс-службе компании.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЦелью нового проєкта является беспрепятственная среда, где потребители смогут использовать стейблкоины для покупок, а продавцы — получать их как обычные платежи.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Целью нового проєкта является беспрепятственная среда, где потребители смогут использовать стейблкоины для покупок, а продавцы — получать их как обычные платежи.

Интегрированный подход: кошельки, карты и прием платежей

Mastercard разработала комплексный подход, который охватывает поддержку криптовалютных кошельков, выпуск специальных платежных карт и обеспечение возможности приема платежей в стейблкоинах для продавцов. стейблкоины через традиционные платежные карты в более чем 150 миллионах торговых точек по всему миру, где принимаются карты Mastercard.

Ключевые нововведения: партнерства и трансграничные переводы

Одним из ключевых нововведений является партнерство с биржей OKX для запуска OKX Card, которая предоставит миллионам пользователей удобный доступ к их криптовалютным активам. Кроме того, Mastercard сотрудничает с Nuvei и Circle, чтобы продавцы могли получать платежи в стабеллкойнах, включая USDC Circle, независимо от выбранного покупателем метода оплаты.

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Источник: Минфин
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