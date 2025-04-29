«Новое приложение банка»: Киберполиция предупредила о мошеннической схеме

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2025, 14:19 Читати українською

«Новое приложение банка»: Киберполиция предупредила о мошеннической схеме

В Украине появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники звонят по телефону гражданам и под видом обновления банковского приложения предлагают установить фейковую программу. Цель — получить доступ к интернет-банкингу жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В Украине появилась новая мошенническая схема.
Фото: freepik.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как работает схема

Злоумышленники представляются работниками банков и сообщают, что старое банковское приложение больше не работает и вам нужно скачать новое.

Затем они посылают фишинговые ссылки на загрузку программы якобы из официального чат-бота в одном из мессенджеров. Таким образом, аферисты получают авторизационные данные клиентов банка.

Мошенники убеждают назвать код из смс-сообщений или звонков от настоящей службы поддержки банка, в результате чего получают доступ к интернет-банкингу и похищают средства.

Как избежать мошенничества

Если звонит по телефону работник банка, скажите, что вы сейчас перезвоните самостоятельно на официальный номер банка, указанный на платежной карте.

Всегда прекращайте разговор, если:

  • запрашивают пароли, коды банков;
  • управляют во время телефонного разговора вашими действиями (просят установить приложение на устройство).

Эксперты советуют соблюдать правила безопасности при загрузке приложения на телефон или другое устройство. Выбирайте только лицензионное программное обеспечение из официальных магазинов или веб-сайтов разработчиков.

Читайте также: Пользователей ПриватБанка предупредили о новой мошеннической схеме

Используйте такие официальные платформы, как:

  • Microsoft Store для Windows;
  • Apple App Store для macOS и iOS;
  • Google Play для Android.

Такие магазины обычно заботятся о безопасности, но даже там могут случаться случаи вредоносного программного обеспечения.

Чтобы минимизировать риски, следуйте следующим советам:

  • проверяйте репутацию изготовителя;
  • читайте отзывы других пользователей не только на сайте магазина, но и на форумах;
  • оценивайте количество загрузок;
  • внимательно рассматривайте страну происхождения программы. Не загружайте программное обеспечение из стран с сомнительной репутацией;
  • обращайте внимание на разрешения, требуемые приложением при установке. Например, для программы для чтения книг не требуется доступа к вашей геолокации, камере или микрофону.

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции по ссылке или сообщите об этой ситуации по телефону: 0 800 505 170.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами