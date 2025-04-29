«Новое приложение банка»: Киберполиция предупредила о мошеннической схеме

В Украине появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники звонят по телефону гражданам и под видом обновления банковского приложения предлагают установить фейковую программу. Цель — получить доступ к интернет-банкингу жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как работает схема

Злоумышленники представляются работниками банков и сообщают, что старое банковское приложение больше не работает и вам нужно скачать новое.

Затем они посылают фишинговые ссылки на загрузку программы якобы из официального чат-бота в одном из мессенджеров. Таким образом, аферисты получают авторизационные данные клиентов банка.

Мошенники убеждают назвать код из смс-сообщений или звонков от настоящей службы поддержки банка, в результате чего получают доступ к интернет-банкингу и похищают средства.

Как избежать мошенничества

Если звонит по телефону работник банка, скажите, что вы сейчас перезвоните самостоятельно на официальный номер банка, указанный на платежной карте.

Всегда прекращайте разговор, если:

запрашивают пароли, коды банков;

управляют во время телефонного разговора вашими действиями (просят установить приложение на устройство).

Эксперты советуют соблюдать правила безопасности при загрузке приложения на телефон или другое устройство. Выбирайте только лицензионное программное обеспечение из официальных магазинов или веб-сайтов разработчиков.

Читайте также: Пользователей ПриватБанка предупредили о новой мошеннической схеме

Используйте такие официальные платформы, как:

Microsoft Store для Windows;

Apple App Store для macOS и iOS;

Google Play для Android.

Такие магазины обычно заботятся о безопасности, но даже там могут случаться случаи вредоносного программного обеспечения.

Чтобы минимизировать риски, следуйте следующим советам:

проверяйте репутацию изготовителя;

читайте отзывы других пользователей не только на сайте магазина, но и на форумах;

оценивайте количество загрузок;

внимательно рассматривайте страну происхождения программы. Не загружайте программное обеспечение из стран с сомнительной репутацией;

обращайте внимание на разрешения, требуемые приложением при установке. Например, для программы для чтения книг не требуется доступа к вашей геолокации, камере или микрофону.

Если вы стали жертвой мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции по ссылке или сообщите об этой ситуации по телефону: 0 800 505 170.