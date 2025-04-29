Маевка в Карпатах: почему сейчас можно отдохнуть с большой скидкой

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2025, 7:10 Читати українською

Маевка в Карпатах: почему сейчас можно отдохнуть с большой скидкой

Зимний сезон в Карпатах для владельцев баз отдыха, отелей и ресторанов был очень удачным, а вот весна многих разочаровала. Спрос на отдых в Карпатах в преддверии майских праздников на 20% ниже, чем на аналогичные даты в прошлом году. То есть у украинцев есть возможность отдохнуть со скидками.

Зимний сезон в Карпатах для владельцев баз отдыха, отелей и ресторанов был очень удачным, а вот весна многих разочаровала.

Причин несколько: от усиления мобилизации (многие мужчины предпочли остаться дома) до погодного фактора и расписания выходных.

«В этом году у многих украинцев на майские не будет продолжительных выходных. Некоторые берут на эти даты отпуска, но предпочитают поехать за границу, а не по Украине. Иностранные туристические направления сейчас, в отличие от прошлого года, бронируются лучше, чем Карпаты», — говорит менеджер по туризму отдела «Туры по Украине» компании «Феерия» Николай Грепиняк.

Для тех, кто все же решил отдохнуть в Карпатах, появились бонусы. Цены на отдых, по сравнению с весной прошлого года, не только не выросли, но и во многих отелях даже упали.

«Очень много скидок и акционных предложений. Владельцы мест размещения тестируют сезон, и, если спрос снова начнет расти, могут повысить стоимость к середине июня», — говорит Грепиняк. В то же время за год в Карпатах появилось много новых отелей интересных форматов, а также улучшилась развлекательная инфраструктура.

«Минфин» выяснил, что сейчас происходит на местном туристическом рынке.

Как застраиваются Карпаты во время войны

С началом войны популярность карпатских курортов резко выросла, что было связано с запретом военнообязанным мужчинам выезжать за пределы страны.

На волне роста спроса в западные области потянулись многочисленные инвесторы, тем более, что столичный рынок недвижимости, на который многие делали ставку до войны, перестал приносить былые дивиденды.

В итоге в Карпатах началась настоящая большая стройка. Возле Буковеля, Мукачево, Берегово стали строить и большие отели, и частные базы отдыха. Те, кто за последние год-два хотя бы раз побывал в Карпатах, наверняка заметили обилие рекламных бордов, приглашающих желающих вложиться в строительные проекты. Инвесторам «вскладчину» обещают минимум 8% годовых, а некоторые — и до 12%. К примеру, в Буковеле строят 10-этажный апарт-комплекс Glacier на 810 апартаментов, высококлассный отель Nebo, апарт-отель Velmy и др. Собственники Буковеля заявили о строительстве двух новых курортов — в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Стартовало строительство нового горнолыжного курорта и возле Волосянки. На 127 гектарах планируется соорудить 25 гостиниц, проложить лыжные трассы с подъемниками.

В прошлом году о строительстве нового курорта GORO Mountain с инвестициями в $1,5 млрд заявила и компания ОККО.

Многие частные инвесторы, в том числе киевские, вкладываются в строительство новых небольших баз отдыха. В моде сейчас — различные новые форматы. К примеру, глэмпинги (так называемые гламурные кемпинги, которые представляют собой купольные сооружения со всем необходимым внутри), небольшие коттеджи с огромными панорамными окнами, собственными чанами на террасе каждого домика и пр.

За последние годы активно застраиваются высокогорные села, где туристы могут жить в непосредственной близости к природе.

Активно развивается также местная инфраструктура. Скажем, зимой этого года в Буковеле открыли новый аквапарк Mavka (он создан по лицензии анимационного фильма «Мавка. Лесная песня»). В аквапарке есть несколько панорамных бассейнов, водные горки, СПА-центр и др.

Открывается также много ресторанов, включая Макдональдз, который начал работать в Яремче в 2023 году.

До последнего времени азарт потенциальных инвесторов поддерживал растущий спрос на отдых в Карпатах. На волне ажиотажа владельцы отелей к каждому сезону повышали ценники. А обед в некоторых ресторанах в Буковеле уже стоит дороже, чем в столичных.

Почему туристов стало меньше этой весной

Но нынешней весной интерес украинцев к отдыху в Карпатах неожиданно пошел на спад. Как говорят туроператоры, по сравнению с прошлым годом, спрос упал на 20%.

Николай Грепиняк отмечает, что на снижение спроса на отдых в Карпатах нынешней весной повлияли два фактора.

Первый — «происки» погоды. Резкие перепады температур не лучшим образом повлияли на цветение сакуры и крокусов, хотя многие ездили в Карпаты именно «на них». В соцсетях уже появились фото замерзших сакур в Ужгороде. Деревья расцвели, но из-за морозов цвет стал засыхать и многие деревья визуально почернели.

«Крокусы в этом сезоне тоже не в лучшем виде, на многих площадках их вообще плохо видно из-за снега. То есть те, кто ездил на цветение, немного разочарованы», — добавил Грепиняк.

Также, по его словам, некоторые украинцы этой весной отказались от поездки в Карпаты из-за того, что не планируется большого количества выходных дней. «Те, кто на майские берет отпуск, часто выбирают туры за границу, в итоге они сейчас бронируются лучше, чем Карпаты», — отметил эксперт.

Турагент из Мукачево Василий рассказал «Минфину», что многих останавливает мобилизация. «Зимой были случаи „бусификации“ туристов, и, вероятно, многих они напугали», — рассказывает он. Также, по его словам, некоторые мужчины не хотят ехать через блокпосты по пути до западных областей.

Сыграл и фактор цены. Так как доходы многих украинцев растут не так быстро, как того хотелось бы, а инфляция бьет рекорды, далеко не у всех остаются «лишние» средства на отдых.

Те, кто все же решил поехать на майские праздники в Карпаты, по словам турагентов, выбирают локации либо на Прикарпатье (Ивано-Франковская область), либо на Закарпатье (Мукачево, Косино, Берегово и др.).

Особой популярностью пользуются отели, расположенные в максимальной приближенности к природе (в том числе высоко в горах). Также в турфирмах отмечают и высокий спрос на экскурсии к природным достопримечательностям (водопадам, заповедным зонам и пр.).

Карпаты распродаются

Снижение спроса сыграло туристам, которые все же поедут этой весной в Карпаты, в плюс.

«Большинство отелей не повысили цены, по сравнению с весной прошлого года, несмотря на высокую инфляцию, подорожание продуктов и т. д. Также сейчас много акционных предложений со скидками», — отмечает Николай Грепиняк из «Феерии».

К примеру, на Booking на даты с 1 по 8 мая номер на двоих в отеле Vlad&Spa в Палянице возле Буковеля предлагается за 10 260 грн, вместо 14 700. Апартаменты «Барва» в Белоберезке в номере с видом на горы, собственным барбекю стоят 10 584 грн, вместо 12 600 грн.

Со скидкой на майские праздники можно забронировать также отель Logos в Сходнице. Двухместный номер на неделю обойдется 11 300 грн, вместо 13 600 грн. Номер в отеле Rimma Шешоры с собственным чаном и сауной стоит порядка 16 400 грн за неделю, хотя изначально гостиница выставляла ценник 33 800 грн, то есть скидка более 50%. В Шешорах со скидками предлагается также номер в гостинице Stara Khata Карпаты с собственным мини-зоопарком. Номер на неделю обойдется около 9 200 грн, вместо 11 900 грн.

В Славском номер в гостинице «Терем» реально забронировать за 8 400 грн на неделю, вместо 17 400 грн. Номер в Hotel Chateau в Буковеле стоит 11 500 грн на неделю, вместо 17 000 грн. В стоимость входит также завтрак.

Апарт-отель Vershina в Яремче предлагает номер на двоих за 23 450 грн в неделю, вместо 31 500 грн. В гостинице есть бассейн, который как раз начнет работать с 1 мая. В Полянице возле Буковеля номер в Carparosa Hotel также с собственным бассейном предлагается за 13 900 грн, вместо 30 800 грн.

В целом только на Booking — несколько десятков гостиниц и баз отдыха со скидками. Большинство вариантов — с небольшим дисконтом (10−15%), но можно найти и предложения, по которым ценник снижен на 30−50%.

«Распродажа» по некоторым отелям сработала, К примеру, в гостинице Hotel Ashad в Сваляве остался один номер на даты с 1 по 8 мая по сниженной цене (за 22 680 грн на двоих). Такая же ситуация в гостинице «Смерековый двир» в Поляне: там стоимость номера на двоих обойдется в 15 750 грн на неделю.

В Шале Green Land в Полянице возле Буковеля отметили, что у них осталось только несколько номеров со скидками (15 652 грн на неделю, вместо 24 800 грн), остальные уже раскупили. В гостинице «Четыре стихии» в Межгорье остался один дом за 12 800 грн (старая цена — 14 350 грн) и т. д.

Снижение турпотока, скорее всего, заставит проводить распродажи и местную сферу услуг. Могут снизиться ценники в ресторанах, а экскурсии на джипах в горы, которые еще недавно стоили 2 000 грн за машину, уже можно купить за 1 500 грн.

«Местные отели и представители сферы услуг только тестируют будущий летний сезон. Если удастся выровнять спрос, уже с середины июня цены могут вернуться к росту», — прогнозирует Николай Грепиняк.

Автор:
Москаленко Мария
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
KValera
KValera
29 апреля 2025, 10:51
#
«Цього року у багатьох українців на травневі не буде тривалих вихідних. Деякі беруть на ці дати відпустки, але вважають за краще поїхати за кордон, а не Україною.»
І багато людей може виїхати за кордон?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами