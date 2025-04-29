Маевка в Карпатах: почему сейчас можно отдохнуть с большой скидкой

Зимний сезон в Карпатах для владельцев баз отдыха, отелей и ресторанов был очень удачным, а вот весна многих разочаровала. Спрос на отдых в Карпатах в преддверии майских праздников на 20% ниже, чем на аналогичные даты в прошлом году. То есть у украинцев есть возможность отдохнуть со скидками.

Причин несколько: от усиления мобилизации (многие мужчины предпочли остаться дома) до погодного фактора и расписания выходных.

«В этом году у многих украинцев на майские не будет продолжительных выходных. Некоторые берут на эти даты отпуска, но предпочитают поехать за границу, а не по Украине. Иностранные туристические направления сейчас, в отличие от прошлого года, бронируются лучше, чем Карпаты», — говорит менеджер по туризму отдела «Туры по Украине» компании «Феерия» Николай Грепиняк.

Для тех, кто все же решил отдохнуть в Карпатах, появились бонусы. Цены на отдых, по сравнению с весной прошлого года, не только не выросли, но и во многих отелях даже упали.

«Очень много скидок и акционных предложений. Владельцы мест размещения тестируют сезон, и, если спрос снова начнет расти, могут повысить стоимость к середине июня», — говорит Грепиняк. В то же время за год в Карпатах появилось много новых отелей интересных форматов, а также улучшилась развлекательная инфраструктура.

«Минфин» выяснил, что сейчас происходит на местном туристическом рынке.

Как застраиваются Карпаты во время войны

С началом войны популярность карпатских курортов резко выросла, что было связано с запретом военнообязанным мужчинам выезжать за пределы страны.

На волне роста спроса в западные области потянулись многочисленные инвесторы, тем более, что столичный рынок недвижимости, на который многие делали ставку до войны, перестал приносить былые дивиденды.

В итоге в Карпатах началась настоящая большая стройка. Возле Буковеля, Мукачево, Берегово стали строить и большие отели, и частные базы отдыха. Те, кто за последние год-два хотя бы раз побывал в Карпатах, наверняка заметили обилие рекламных бордов, приглашающих желающих вложиться в строительные проекты. Инвесторам «вскладчину» обещают минимум 8% годовых, а некоторые — и до 12%. К примеру, в Буковеле строят 10-этажный апарт-комплекс Glacier на 810 апартаментов, высококлассный отель Nebo, апарт-отель Velmy и др. Собственники Буковеля заявили о строительстве двух новых курортов — в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Стартовало строительство нового горнолыжного курорта и возле Волосянки. На 127 гектарах планируется соорудить 25 гостиниц, проложить лыжные трассы с подъемниками.

В прошлом году о строительстве нового курорта GORO Mountain с инвестициями в $1,5 млрд заявила и компания ОККО.

Многие частные инвесторы, в том числе киевские, вкладываются в строительство новых небольших баз отдыха. В моде сейчас — различные новые форматы. К примеру, глэмпинги (так называемые гламурные кемпинги, которые представляют собой купольные сооружения со всем необходимым внутри), небольшие коттеджи с огромными панорамными окнами, собственными чанами на террасе каждого домика и пр.

За последние годы активно застраиваются высокогорные села, где туристы могут жить в непосредственной близости к природе.

Активно развивается также местная инфраструктура. Скажем, зимой этого года в Буковеле открыли новый аквапарк Mavka (он создан по лицензии анимационного фильма «Мавка. Лесная песня»). В аквапарке есть несколько панорамных бассейнов, водные горки, СПА-центр и др.

Открывается также много ресторанов, включая Макдональдз, который начал работать в Яремче в 2023 году.

До последнего времени азарт потенциальных инвесторов поддерживал растущий спрос на отдых в Карпатах. На волне ажиотажа владельцы отелей к каждому сезону повышали ценники. А обед в некоторых ресторанах в Буковеле уже стоит дороже, чем в столичных.

Почему туристов стало меньше этой весной

Но нынешней весной интерес украинцев к отдыху в Карпатах неожиданно пошел на спад. Как говорят туроператоры, по сравнению с прошлым годом, спрос упал на 20%.

Николай Грепиняк отмечает, что на снижение спроса на отдых в Карпатах нынешней весной повлияли два фактора.

Первый — «происки» погоды. Резкие перепады температур не лучшим образом повлияли на цветение сакуры и крокусов, хотя многие ездили в Карпаты именно «на них». В соцсетях уже появились фото замерзших сакур в Ужгороде. Деревья расцвели, но из-за морозов цвет стал засыхать и многие деревья визуально почернели.

«Крокусы в этом сезоне тоже не в лучшем виде, на многих площадках их вообще плохо видно из-за снега. То есть те, кто ездил на цветение, немного разочарованы», — добавил Грепиняк.

Также, по его словам, некоторые украинцы этой весной отказались от поездки в Карпаты из-за того, что не планируется большого количества выходных дней. «Те, кто на майские берет отпуск, часто выбирают туры за границу, в итоге они сейчас бронируются лучше, чем Карпаты», — отметил эксперт.

Турагент из Мукачево Василий рассказал «Минфину», что многих останавливает мобилизация. «Зимой были случаи „бусификации“ туристов, и, вероятно, многих они напугали», — рассказывает он. Также, по его словам, некоторые мужчины не хотят ехать через блокпосты по пути до западных областей.

Сыграл и фактор цены. Так как доходы многих украинцев растут не так быстро, как того хотелось бы, а инфляция бьет рекорды, далеко не у всех остаются «лишние» средства на отдых.

Те, кто все же решил поехать на майские праздники в Карпаты, по словам турагентов, выбирают локации либо на Прикарпатье (Ивано-Франковская область), либо на Закарпатье (Мукачево, Косино, Берегово и др.).

Особой популярностью пользуются отели, расположенные в максимальной приближенности к природе (в том числе высоко в горах). Также в турфирмах отмечают и высокий спрос на экскурсии к природным достопримечательностям (водопадам, заповедным зонам и пр.).

Карпаты распродаются

Снижение спроса сыграло туристам, которые все же поедут этой весной в Карпаты, в плюс.

«Большинство отелей не повысили цены, по сравнению с весной прошлого года, несмотря на высокую инфляцию, подорожание продуктов и т. д. Также сейчас много акционных предложений со скидками», — отмечает Николай Грепиняк из «Феерии».

К примеру, на Booking на даты с 1 по 8 мая номер на двоих в отеле Vlad&Spa в Палянице возле Буковеля предлагается за 10 260 грн, вместо 14 700. Апартаменты «Барва» в Белоберезке в номере с видом на горы, собственным барбекю стоят 10 584 грн, вместо 12 600 грн.

Со скидкой на майские праздники можно забронировать также отель Logos в Сходнице. Двухместный номер на неделю обойдется 11 300 грн, вместо 13 600 грн. Номер в отеле Rimma Шешоры с собственным чаном и сауной стоит порядка 16 400 грн за неделю, хотя изначально гостиница выставляла ценник 33 800 грн, то есть скидка более 50%. В Шешорах со скидками предлагается также номер в гостинице Stara Khata Карпаты с собственным мини-зоопарком. Номер на неделю обойдется около 9 200 грн, вместо 11 900 грн.

В Славском номер в гостинице «Терем» реально забронировать за 8 400 грн на неделю, вместо 17 400 грн. Номер в Hotel Chateau в Буковеле стоит 11 500 грн на неделю, вместо 17 000 грн. В стоимость входит также завтрак.

Апарт-отель Vershina в Яремче предлагает номер на двоих за 23 450 грн в неделю, вместо 31 500 грн. В гостинице есть бассейн, который как раз начнет работать с 1 мая. В Полянице возле Буковеля номер в Carparosa Hotel также с собственным бассейном предлагается за 13 900 грн, вместо 30 800 грн.

В целом только на Booking — несколько десятков гостиниц и баз отдыха со скидками. Большинство вариантов — с небольшим дисконтом (10−15%), но можно найти и предложения, по которым ценник снижен на 30−50%.

«Распродажа» по некоторым отелям сработала, К примеру, в гостинице Hotel Ashad в Сваляве остался один номер на даты с 1 по 8 мая по сниженной цене (за 22 680 грн на двоих). Такая же ситуация в гостинице «Смерековый двир» в Поляне: там стоимость номера на двоих обойдется в 15 750 грн на неделю.

В Шале Green Land в Полянице возле Буковеля отметили, что у них осталось только несколько номеров со скидками (15 652 грн на неделю, вместо 24 800 грн), остальные уже раскупили. В гостинице «Четыре стихии» в Межгорье остался один дом за 12 800 грн (старая цена — 14 350 грн) и т. д.

Снижение турпотока, скорее всего, заставит проводить распродажи и местную сферу услуг. Могут снизиться ценники в ресторанах, а экскурсии на джипах в горы, которые еще недавно стоили 2 000 грн за машину, уже можно купить за 1 500 грн.

«Местные отели и представители сферы услуг только тестируют будущий летний сезон. Если удастся выровнять спрос, уже с середины июня цены могут вернуться к росту», — прогнозирует Николай Грепиняк.