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28 апреля 2025, 8:33 Читати українською

Сколько можно заработать на банковских депозитах: советы эксперта

С 4 апреля ставки по гривневым вкладам для физических лиц выросли в среднем на 1−1,5 п.п. Так, средняя доходность по ультракоротким вкладам (3−6 мес.) составляет 13−13,5% годовых, диапазон средних ставок по вкладам от 6 мес. до 9 мес. — 13,5−14,5% годовых, доходность вкладов сроком 9−12 мес. составляет в среднем 13−13,5% годовых. Вклады сроком на 1 год дадут средний доход 13−13,5% годовых. Об этом рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус банка.

С 4 апреля ставки по гривневым вкладам для физических лиц выросли в среднем на 1−1,5 п.
Фото: depositphotos

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«Понимаем, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца — это совокупно 3,25% от размещенной суммы (т.е. 13% нужно разделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычислить 23% налогов с начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на ¼. Таким образом, при размещении, например, 10 тыс. грн сроком на 3 месяца гражданин получит чистый доход в среднем 250 грн, что будет вполне соразмерным уровню инфляции в ближайшие 3 месяца», — уточнил банкир.

Сколько можно заработать

Замотаев подробно рассказал о том, какой доход можно получить в зависимости от суммы, срока вклада и средних процентов по депозиту в соответствии с выбранным сроком.

  • При размещении 10 тыс. грн сроком на 3 мес. под 13% годовых (месячная ставка — 1,08%, совокупная ставка за период вклада — 3,25%) сумма дохода за полный срок размещения депозита составит 325 грн. С учетом налоговых взысканий (74,75 грн.) чистый доход составит 250,25 грн.

  • При размещении 10 тыс. грн сроком на 6 мес. под 14,5% годовых (месячная ставка — 1,21%, совокупная ставка за период вклада — 7,25%) сумма дохода за полный срок составит 725 грн. С учетом налоговых взысканий (166,75 грн) чистый доход составит 558,25 грн.

  • При размещении 10 тыс. грн сроком на 9 мес. под 14,5% годовых (месячная ставка — 1,21%, совокупная ставка за период вклада — 10,875%) сумма дохода за полный срок составит 1087,5 грн. С учетом налоговых взысканий (250,13 грн) чистый доход составит 837,3 грн.

  • При размещении 10 тыс. грн сроком на 1 год под 13,5% годовых (месячная ставка — 1,12%, ставка за период вклада — 13,5%) сумма дохода за полный срок составит 1350 грн. С учетом налоговых взысканий (310,5 грн.) чистый доход составит 1039,5 грн.

По его мнению, в ближайшие 3 месяца, учитывая ожидаемую доходность, наиболее выгодными для вкладчика станут депозиты сроком от 6 мес. до 9 мес. При этом, как заверил специалист, комбанки готовят специальные бонусные предложения для новых вкладчиков, которые могут прибавить в среднем от 0,5 п.п. до 1,5 п.п.

Замотаев также акцентировал внимание на том, что по экономическим прогнозам, в течение следующих 6 месяцев инфляция в Украине может составить суммарно от 4,5% до 6%. Таким образом, как утверждает он, потенциальные вкладчики независимо от срока депозита смогут проиндексировать положенные средства, а полученный чистый доход будет в большей степени компенсировать инфляционные потери.

Оформить депозит с повышенным доходом

Советы банкира

Банкир предоставил несколько важных советов, как правильно использовать гривневые вклады, чтобы не только сохранить наличные средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль.

  1. При выборе депозитной программы следует полагаться на объем свободных средств и личные планы во избежание необходимости досрочного расторжения депозитного договора. Не стоит размещать на один депозит все средства: по желанию можно разместить часть средств на ультракоротком вкладе, а другую — на долгосрочном. Оптимальным следует считать размещение до 50% от имеющихся средств.

  2. Для клиентов, которые планируют использовать депозит для временного и безопасного удержания средств под надежной банковской защитой, оптимальными будут ультракороткие вклады (например, если гражданин должен ненадолго изменить место жительства). Вклады на 3−6 мес. будут максимально безопасными и гарантировать сохранение покупательной способности денег.

  3. Чтобы «ощутить» доход от размещения средств, оптимальная сумма может составить от 10 тыс. грн, а срок вклада должен быть от 6 мес. и длиннее.

  4. Самые средние ставки по гривневым вкладам предлагаются на вклады 6−9 мес. А с учетом акционных предложений и стартовых бонусов они могут быть выше задекларированных банками в среднем на 0,5−1,5 п.п.

  5. При выборе депозитной программы и в зависимости от потребностей клиента следует обратить внимание на несколько нюансов: возможность пополнения вклада; 2) возможность ежемесячного снятия начисленных процентов; 3) автоматическая пролонгация вклада по его завершению; 4) штрафные санкции за преждевременное расторжение депозитного соглашения и т. д. Клиент может выбрать вклад по тем условиям, которые наиболее совпадают с его личными планами. Депозитные условия должны быть комфортными для вкладчика.

  6. Для более точного расчета полученного дохода от размещения средств в конкретном банке следует воспользоваться депозитным калькулятором на сайте избранного финансового учреждения.

  7. У граждан есть возможность удобного «дистанционного» открытия депозитного вклада через мобильное банковское приложение, что может существенно сэкономить время, а открытие вклада становится почти мгновенным.

  8. Следует помнить: во время действия военного положения все вклады защищены государством, именно поэтому размещение средств на депозитах вполне безопасно и надежно.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
28 апреля 2025, 9:41
#
Фантазёры
+
+15
bonv
bonv
28 апреля 2025, 11:23
#
Гемор
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