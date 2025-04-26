Масштабный сбой: Большинство онлайн-сервисов возобновлено, оплата картами в метро работает

Украинский провайдер облачных сервисов De Novo, на котором произошел масштабный сбой, возобновил услуги для большинства клиентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Агеев.

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По его словам, сегодня, 26 апреля, у De Novo произошла авария, в результате которой было обесточено все здание, где находятся дата-центры и облачные сервисы компании.

Агеев рассказал, что утром специалисты проводили регламентные работы по замене источников бесперебойного питания. Во время этого сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ к батареям и генераторам. Авария продолжалась 14 минут — с 8:03 до 8:17.

«Проблема заключалась в том, что было обесточено большое количество оборудования как наших клиентов — крупных банков, предприятий, так и наших облачных платформ. Возобновление работы этих систем занимает много времени», — пояснил Агеев.

В настоящее время авария ликвидирована. Директор De Novo опроверг информацию о хакерской атаке и причастности россиян к сбою. Он подчеркнул, что причина проблемы — технические факторы.

В КГГА заявили, что оплата банковскими картами на турникетах киевского метро уже работает в обычном режиме.

В Ощадбанке сообщили, что все их сервисы также стабильно функционируют.

В Новой почте также подтвердили возобновление работы. В компании добавили, что еще могут наблюдаться временные затруднения с доступом к сайту.

«Дия» тоже работает.

«Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении», — заявили в пресс-службе.

Ранее соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что сервисы monobank сбой не коснулся.

«Серверные мощности monobank зарезервированы трижды: Киев, Варшава, Amazon», — сказал он.

В пресс-службе ПриватБанка заявили, что все сервисы Привата работают в штатном режиме.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем усиленную готовность технических команд. Никаких сбоев в работе систем и сервисов пока не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

Напомним

Сегодня, 26 апреля, в Украине массово не работали платежные терминалы, приложения «Дия» и Новая почта, возникали трудности с пополнением карт и оплатой такси. Также невозможно было оплатить картой проезд в киевском метро.