Масштабный сбой: Большинство онлайн-сервисов возобновлено, оплата картами в метро работает

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 апреля 2025, 14:04 Читати українською

Масштабный сбой: Большинство онлайн-сервисов возобновлено, оплата картами в метро работает

Украинский провайдер облачных сервисов De Novo, на котором произошел масштабный сбой, возобновил услуги для большинства клиентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Агеев.

Украинский провайдер облачных сервисов De Novo, на котором произошел масштабный сбой, возобновил услуги для большинства клиентов.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, сегодня, 26 апреля, у De Novo произошла авария, в результате которой было обесточено все здание, где находятся дата-центры и облачные сервисы компании.

Агеев рассказал, что утром специалисты проводили регламентные работы по замене источников бесперебойного питания. Во время этого сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ к батареям и генераторам. Авария продолжалась 14 минут — с 8:03 до 8:17.

«Проблема заключалась в том, что было обесточено большое количество оборудования как наших клиентов — крупных банков, предприятий, так и наших облачных платформ. Возобновление работы этих систем занимает много времени», — пояснил Агеев.

В настоящее время авария ликвидирована. Директор De Novo опроверг информацию о хакерской атаке и причастности россиян к сбою. Он подчеркнул, что причина проблемы — технические факторы.

В КГГА заявили, что оплата банковскими картами на турникетах киевского метро уже работает в обычном режиме.

В Ощадбанке сообщили, что все их сервисы также стабильно функционируют.

В Новой почте также подтвердили возобновление работы. В компании добавили, что еще могут наблюдаться временные затруднения с доступом к сайту.

«Дия» тоже работает.

«Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении», — заявили в пресс-службе.

Ранее соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что сервисы monobank сбой не коснулся.

«Серверные мощности monobank зарезервированы трижды: Киев, Варшава, Amazon», — сказал он.

В пресс-службе ПриватБанка заявили, что все сервисы Привата работают в штатном режиме.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем усиленную готовность технических команд. Никаких сбоев в работе систем и сервисов пока не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

Напомним

Сегодня, 26 апреля, в Украине массово не работали платежные терминалы, приложения «Дия» и Новая почта, возникали трудности с пополнением карт и оплатой такси. Также невозможно было оплатить картой проезд в киевском метро.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 апреля 2025, 15:33
#
Український провайдер хмарних сервісів De Novo, на якому
стався масштабний збій, відновив послуги для більшості клієнтів.

Дехто досi не працюють…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами