Украинский провайдер облачных сервисов De Novo, на котором произошел масштабный сбой, возобновил услуги для большинства клиентов. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Агеев.
Масштабный сбой: Большинство онлайн-сервисов возобновлено, оплата картами в метро работает
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По его словам, сегодня, 26 апреля, у De Novo произошла авария, в результате которой было обесточено все здание, где находятся дата-центры и облачные сервисы компании.
Агеев рассказал, что утром специалисты проводили регламентные работы по замене источников бесперебойного питания. Во время этого сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ к батареям и генераторам. Авария продолжалась 14 минут — с 8:03 до 8:17.
«Проблема заключалась в том, что было обесточено большое количество оборудования как наших клиентов — крупных банков, предприятий, так и наших облачных платформ. Возобновление работы этих систем занимает много времени», — пояснил Агеев.
В настоящее время авария ликвидирована. Директор De Novo опроверг информацию о хакерской атаке и причастности россиян к сбою. Он подчеркнул, что причина проблемы — технические факторы.
В КГГА заявили, что оплата банковскими картами на турникетах киевского метро уже работает в обычном режиме.
В Ощадбанке сообщили, что все их сервисы также стабильно функционируют.
В Новой почте также подтвердили возобновление работы. В компании добавили, что еще могут наблюдаться временные затруднения с доступом к сайту.
«Дия» тоже работает.
«Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении», — заявили в пресс-службе.
Ранее соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что сервисы monobank сбой не коснулся.
«Серверные мощности monobank зарезервированы трижды: Киев, Варшава, Amazon», — сказал он.
В пресс-службе ПриватБанка заявили, что все сервисы Привата работают в штатном режиме.
«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем усиленную готовность технических команд. Никаких сбоев в работе систем и сервисов пока не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.
Напомним
Сегодня, 26 апреля, в Украине массово не работали платежные терминалы, приложения «Дия» и Новая почта, возникали трудности с пополнением карт и оплатой такси. Также невозможно было оплатить картой проезд в киевском метро.
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Комментарии - 1
стався масштабний збій, відновив послуги для більшості клієнтів.
Дехто досi не працюють…