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25 апреля 2025, 14:44 Читати українською

Украина и США начали обсуждение зоны свободной торговли

Новость из Вашингтона о намерении создать зону свободной торговли между Украиной и США прошла почти незамеченной, ведь сейчас главный фокус внимания сосредоточен на потенциальном, так называемом, «соглашении о полезных ископаемых и фонде восстановления Украины». Какие перспективы может открыть ЗСТ и выгодна ли она нам, рассказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Новость из Вашингтона о намерении создать зону свободной торговли между Украиной и США прошла почти незамеченной, ведь сейчас главный фокус внимания сосредоточен на потенциальном, так называемом, «соглашении о полезных ископаемых и фонде восстановления Украины».

Я считаю ЗСТ, в плане перспективы, — очень важной.

Во-первых, соглашение о ЗСТ — один из самых эффективных механизмов добиться долгосрочных стабильных договоренностей о режиме взаимной торговли между странами, максимальном устранении барьеров для ее развития, ограничения возможностей для введения неприятных сюрпризов в стиле «апрельских тарифов». Конечно, это не 100%-ная гарантия, что сюрпризов вообще никогда не будет. В любом соглашении будут определенные чувствительные исключения, нормы отложенного действия, переходные периоды, графики отмены тех или иных ограничений. Любое соглашение может быть отменено, но сделать это более сложно и потребует больше времени, чем когда его вообще нет, а обжалование принятых в одностороннем порядке решений через ВТО — не самый простой путь.

Во-вторых, рамочные договоренности об американских инвестициях будут конвертироваться в конкретные проекты (в частности, и проекты восстановления Украины) и будут реализовываться только в случае, если будет четкое законодательно закрепленное понимание — на каких условиях будут работать потоки товаров и услуг между странами, ведь договариваться о кооперации, инвестировать в производство в Украине для цепей в США продукции, комплектующих или составляющих, которые со временем будут обложены значительными ограничительными или вообще заградительными барьерами, — нет смысла.

В-третьих, как свидетельствует и мировая, и наша собственная практика, зоны свободной торговли — это очень серьезный стимул для активизации торговых отношений, особенно для экспортно-ориентированных экономик, таких как украинская. Один лишь пример: если в 2015 году экспорт Украины в ЕС составлял $12,6 млрд и составлял, как доля в общих объемах, 33,2%, то в 2024 году, когда полномасштабная война продолжалась третий год, Украина не контролировала около пятой части своей территории, постоянно подвергалась ракетно-дроновым атакам, которые продолжали выбивать отечественные производства, и имела другие связанные с войной проблемы и вызовы, экспорт в ЕС принес $24,8 млрд, а его доля составляла 59,5%.

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Сейчас у нас глубоко отрицательное сальдо внешней торговли товарами из США (в прошлом году экспорт составил $874,9 млн — в основном это чугун и трубы, импорт — $3,471,6 млрд). Но ситуация улучшилась — ведь поставки украинской продукции на американский рынок выросли на 68,7%, тогда как в обратном направлении — на 21,3%.

Так что, если поработать плотно и выйти на договоренность о ЗСТ в следующем году, будет неплохая возможность улучшить баланс торговых потоков между Украиной и США уже в ближайшей перспективе.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
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