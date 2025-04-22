Когда Украина сможет достичь уровня жизни Болгарии

Если в экономическом развитии Украины не произойдет существенных изменений, государство, в лучшем случае, может попасть в колею довоенного развития. Какими темпами должна развиваться Украина, чтобы в течение одного поколения догнать восточноевропейские страны, и, возможно ли это, в колонке для nv.ua рассуждает член Совета НБУ Василий Фурман. «Минфин» выбрал главное.

Есть целый массив исследований и публикаций о том, какие именно структурные преобразования нужно осуществить в Украине, чтобы выйти на другую траекторию развития. Они охватывают широкий перечень вопросов: от негативного влияния «излишнего размера государственных расходов» на экономический рост до бесконечной судебной реформы в Украине. Целью этой колонки не является предоставление конкретных практических рекомендаций по уменьшению уровня монополизации определенных отраслей, реформированию судебной или правоохранительной систем, приведению тарифов к «экономически обоснованному» уровню. Сейчас мы попытаемся ответить на вопрос не «что делать?», но «ради чего это нужно сделать?».

Давайте количественно опишем то ощущение, которое есть у большинства украинцев, — уровень жизни в Украине должен быть выше. И это могло бы не быть проблемой после завершения войны (это ощущение существовало у украинцев и раньше), если бы предыдущие инерционные «механизмы украинского развития» не потеряли своей действенности.

Рассмотрим лишь один пример такой потери действенности предыдущих механизмов, «хорошо упражнявшихся» в прошлом, — миграция. Малая открытая экономика до полномасштабной войны позволяла в значительной степени «канализировать» существующее в обществе недовольство из-за миграции. Количество «неудовлетворенных» в обществе в моменте сокращалось, а роль денежных переводов для экономики неуклонно росла.

Однако такая «инерционная модель развития» больше не будет приемлемой — после завершения войны миграция перестанет быть клапаном для выпуска «избыточного пара», она превратится в новую структурную проблему. Если нам не удастся быстро убедить наших сограждан в перспективах остаться/вернуться домой, миграционные волны могут легко перерасти в экономическое цунами для Украины. Итак, давайте посмотрим, как может выглядеть догоняющее развитие Украины в цифрах.

Сначала сформулируем нашу задачу на понятном для всех языке: уровень жизни украинцев должен приблизиться к уровню жизни ее западных соседей на протяжении одного поколения (25−30 лет). Хотя мы верим в то, что ценности (в итоге) «намазываются на хлеб», а доллар имеет разную покупательную способность, в зависимости от страны, для измерения «уровня жизни» мы будем использовать ВВП на человека в долларах в фактических ценах.

На какие страны нам следует ориентироваться в этом вопросе? Ответ ясен для абсолютного большинства украинцев — это некоторые страны — бывшие республики СССР и страны — бывшие участницы Варшавского договора. Такая выборка состоит из относительно небольшой группы стран: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Венгрия (далее — страны-ориентиры). Взглянем на динамику предложенного выше показателя в определенной группе стран за последние 30 лет (график 1). Не нужно быть выдающимся экономистом, чтобы заметить, что разрыв в «уровне жизни» в Украине, по сравнению со странами-ориентирами, составляет от 3 (Болгария) до 6 раз (Чехия и Эстония).

Как может выглядеть догоняющий сценарий для Украины? До полномасштабной войны потенциальным темпом роста реального ВВП для Украины было 4%. Специалисты МВФ и Национального банка сходятся в том, что, при реализации «благоприятного сценария» (проведение всех необходимых реформ + усиление антикоррупционных органов и перезапуск судебной системы), темпы роста реального ВВП могут приблизить к 7% годовых в течение первых десяти лет после окончания войны. Однако как в этот период будут расти номинальные доходы? При отсутствии макроэкономических потрясений, даже быстрее, чем реальный ВВП.

Если мы рассматриваем 2030 год, как ориентировочный год вступления Украины в ЕС, то логичным будет предположение, что номинальные доходы в Украине будут расти темпами, сопоставимыми со странами-ориентирами за аналогичный период, — за 5 лет до вступления в ЕС и 5 лет после средние темпы роста реального ВВП в этой группе стран составляли около 5% г/г, а номинальный ВВП на человека рос на 15% г/г. Учитывая потребности в восстановлении и низкую базу сравнения, коэффициент для пересчета на рост реального ВВП в номинальные доходы в размере 2,5 не выглядит завышенным (7*2,5=17,5% роста номинального ВВП на человека в последующие 10 лет). В то же время 10-летний горизонт не достаточен для нашего упражнения (25−30 лет), поэтому, предполагая постепенную конвергенцию в уровне доходов между странами-ориентирами и «старой Европой», дополним наш прогноз следующими предположениями:

В течение еще 10 лет (2035−2044 г. г.) уровень доходов в Украине будет расти, как в странах-ориентирах за последние 10 лет, — на уровне 7,5% (средние темпы их роста для стран-ориентиров на протяжении 2016−2025 годов), затем замедлятся до 3% в течение еще 10 лет.

Со временем темп роста уровня доходов в странах-ориентирах приблизится к уровню развитых стран западной и северной Европы. Страны-ориентиры еще 10 лет (2025−2034) будут расти по 5% в год (соответствует темпам развитых стран в 1994—2003 годах), затем замедлятся до около 3% (также соответствует динамике для развитых стран).

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Какие выводы мы можем сделать из приведенного выше графика? Украина может достичь уровня жизни, сопоставимого со странами-ориентирами центральной и восточной Европы в течение одного поколения. Однако это долгий и трудный путь. Даже при реализации необходимых структурных реформ и вступления в ЕС в 2030 году, уровень жизни в Украине достигнет уровня Болгарии только через 5 лет членства в ЕС. Дальнейшее приближение к показателям стран-ориентиров не гарантировано. Для того, чтобы достичь «среднего» для стран-ориентиров уровня ВВП на человека, Украине придется прилагать значительные усилия даже через десятилетия после вступления в ЕС.