В первом квартале 2025 года украинские автовладельцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО). Это на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Укравтопром со ссылкой на МТСБУ.
С начала года украинцы потратили на автогражданку более 4,5 млрд грн
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Страховые платежи
В то же время, общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО превысила 4,5 млрд грн, что на 114,81% больше, чем за этот период 2024 года.
Средний размер страховой премии вырос до 2975,4 грн (+135,61%).
Такая динамика объясняется переходом рынка ОСГПО к механизму свободного ценообразования.
Лидеры по количеству заключенных договоров ОСАГО
- СК «Оранта» — 267746 договоров;
- СК «ТАС» — 260009 договоров;
- СК «Княжая Виенна Иншуранс Групп» — 194755 договоров.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1