С начала года украинцы потратили на автогражданку более 4,5 млрд грн

В первом квартале 2025 года украинские автовладельцы заключили более 1,5 млн внутренних договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО). Это на 8,83% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Укравтопром со ссылкой на МТСБУ.

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Страховые платежи

В то же время, общая сумма страховых платежей по договорам ОСАГО превысила 4,5 млрд грн, что на 114,81% больше, чем за этот период 2024 года.

Средний размер страховой премии вырос до 2975,4 грн (+135,61%).

Такая динамика объясняется переходом рынка ОСГПО к механизму свободного ценообразования.

Лидеры по количеству заключенных договоров ОСАГО

СК «Оранта» — 267746 договоров;

СК «ТАС» — 260009 договоров;

СК «Княжая Виенна Иншуранс Групп» — 194755 договоров.