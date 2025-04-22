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22 апреля 2025, 19:12 Читати українською

Банковская сеть в Украине сокращается: осталось менее 5000 отделений

В Украине продолжается уменьшение количества банковских отделений: за первый квартал 2025 было закрыто 45 подразделений, а еще 842 имеют статус временно остановленных. Об этом пишет Лига со ссылкой на Национальный банк Украины.

В Украине продолжается уменьшение количества банковских отделений: за первый квартал 2025 было закрыто 45 подразделений, а еще 842 имеют статус временно остановленных.

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Состояние сети банков

На 1 апреля 2025 г. в Украине действовало 4966 банковских отделений, принадлежащих 60 банкам. Данные не учитывают оккупированные территории, где функционируют банки россии.

Лидеры по количеству отделений

Находящийся в государственной собственности Ощадбанк сохраняет первенство со 1152 отделениями, добавив два подразделения с начала года. В то же время, 62 его отделения временно не работают. На втором месте — Приватбанк со 1105 отделениями, закрывшим два подразделения за квартал, еще 65 остаются остановленными. В пятерку лидеров также входят Райффайзен Банк (325 отделений), ПУМБ (223) и УкрСиббанк (218).

Влияние ликвидации банков

Значительное сокращение сети связано с ликвидацией Коминвестбанка, который в декабре 2024 признали неплатежеспособным. В начале года НБУ еще учитывал 29 его отделений, но после начала ликвидации в феврале 2025 года Фондом гарантирования вкладов они были исключены из статистики. Кроме того, банк «Портал» добровольно сдал лицензию в начале 2025 года, но у него не было собственных отделений.

Источник: Минфин
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