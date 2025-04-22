Вместо А-95 — Е5: с 1 мая на всех АЗС станут продавать бензин со спиртом

С 1 мая меняются законодательные требования к бензину. Теперь в нем обязательно должно быть не менее 5% биоэтанола. «Минфин» разбирался, как «спирт в бензине» скажется на ценниках на АЗС и автомобилях украинцев.

Закон, прописывающий это нововведение, парламент принял еще в прошлом году, но для адаптации рынка депутаты тогда предусмотрели переходной период.

На первый взгляд, ничего страшного в наличии биоэтанола в бензине нет. «В ЕС уже давно действует похожая норма, и топливо, которое завозится к нам из Европы, уже содержит «зеленую» добавку, — говорит руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

Считается, что небольшая доля биоэтанола в топливе делает бензин более «чистым», что благотворно действует на экологию. Собственно, в рамках адаптации украинского законодательства к европейскому и была принята эта норма.

Впрочем, в украинских реалиях возможны не совсем приятные для водителей нюансы.

«Качество топлива сейчас фактически не контролируется, что открывает большие возможности для различных «экспериментов» с бензином, тем более, что добавлять биоэтанол продавцам выгодно по цене (спирт намного дешевле чистого бензина).

Если же нормы присадок будут превышены или же станут «бодяжить» с некачественным биоэтанолом, автовладельцы это сразу заметят — сократится период езды без ремонта, могут выходить из строя различные системы машины и т. д. ", — пояснил «Минфину» Рябцев.

Многие эксперты пугают украинцев и возможным подорожанием хорошего бензина с добавками высококлассного биоэтанола.

Лоббизм или экология

Закон об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в транспортной отрасли появился в Раде еще в 2020 году. Но парламент принял его только 4 июня прошлого года. И в тот же день он был подписан Президентом.

Как указано в пояснительной записке к проекту этого документа, он разработан в рамках выполнения Национального плана действий по возобновляемой энергетике, а также имплементирует в отечественное законодательство нормы европейской Директивы 2009/28/ЕС.

Изначально проект предусматривал, что уже с 1 мая 2022 года в бензине на украинских АЗС должно быть не менее 5% биокомпонентов. Исключение сделали только для бензина А-98 с высоким октановым числом (он и так считается более чистым).

Нововведения должны были улучшить экологию «за счет уменьшения объемов выбросов в атмосферу вредных веществ, которые образуются при сгорании топлива». Дополнительно этот закон должен поспособствовать привлечению инвесторов, в том числе иностранных, в сферу производства биотоплива.

Но прохождение этого проекта в Раде с самого начала стало скандальным. Эксперты и активисты обвиняли депутатов в лоббировании интересов спиртзаводов, которые, якобы, станут «сливать» на бензоколонки спирт, забракованный водочниками. Веских аргументов в пользу этой версии тогда так и не озвучили.

Тем не менее голосов «за» для принятия проекта долгое время не находилось. Затем началась война, и экологические проблемы отошли на второй план. И только в прошлом году депутаты снова вернулись к этой идее.

Руководитель компании «А-95» Сергей Куюн называет несколько причин, по которым депутаты узаконили «спирт в бензине».

Первая — экология. При сгорании спирта выбросы меньше, чем при сгорании чистого бензина.

Вторая — энергобезопасность. В Украине недостаточно собственной нефти (и война эту проблему только усугубила), зато есть много спиртзаводов и сырья, из которого можно производить биотопливо. «Замещение хотя бы части импортного топлива на спирт — это снижение энергозависимости», — отметил Куюн.

Третья причина — обязательства Украины перед ЕС по имплементации европейских норм в отечественное законодательство.

Четвертая — связана с экспортом зерна, который стал более сложным с началом войны. «Переработка в Украине той же кукурузы на спирт, вместо ее экспорта, может частично решить эту проблему», — говорит Куюн.

По словам экономиста Алексей Куща, развитие производства биотоплива, вместо экспорта агросырья, создает дополнительную добавочную стоимость, что идет на пользу экономике. Кроме того, активизация этого сегмента упростит Украине вхождение в европейский рынок, ведь местные фермеры выступают против большого потока нашего зерна в ЕС, а вот поставки биокомпонентов, если бы они были, такого «отторжения» не вызывали бы, так как спрос на него в Европе растет.

В законе прописано, что биокомпоненты должны быть во всех объемах автомобильного бензина, которые отпускаются с мест оптовой и розничной торговли топливом, за исключением поставок для потребностей Минобороны, Госрезерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Что это значит для водителей, и как изменятся стоимость и качество бензина с 1 мая?

Новые ценники

Биобензин производят путем смешивания на нефтебазах базового бензина, близкого по характеристикам к А-92, со спиртом. Добавлять биокомпоненты могут производители — европейские или отечественные.

В Европе норма о биокомпонентах в бензине действует уже больше 15 лет. Сейчас производители ЕС выпускают биобензин стандарта Е10. Но, по украинском законодательству, у нас бензин должен быть другого стандарта — Е5.

«Он не типичный для Европы, поэтому будет дороже в закупке. Для производства Е5 производителям нужно запустить отдельные мощности — резервуары, наличные эстакады и т. д. За это они просят с нас дополнительно 15−25 долларов на тонне. Это плюс 50−80 копеек на литре. Надеюсь, в мае из-за снижения цен на нефть мы получим удешевление бензина на 3 гривны за литр, поэтому „бионаценку“ водители не заметят», — прогнозирует Куюн.

Владелец компании «Прайм» (импортер топлива) Дмитрий Леушкин называет два варианта обеспечения биотопливом — либо завозить готовое из Европы, но оно действительно может оказаться дороже, либо «лить здесь».

В последнем случае, по его словам, «разбавлять» бензин спиртом может оказаться очень выгодно.

«Себестоимость литра бензина с наших мини-НПЗ с добавкой спирта составляет порядка 22 гривен. Для сравнения: импортное топливо стоит на границе 46−48 гривен за литр. Несложные подсчеты показывают, что у местных производителей есть шансы заработать баснословные деньги. Что, при желании, позволит им „поделиться“ с потребителями — дать скидки на топливо», — говорит Геннадий Рябцев.

Но, понятно, возможность давать такие скидки появится лишь в том случае, если производители станут использовать недорогие спирты, в первую очередь отечественного производства, так как, по словам Рябцева, высококлассный импортный биоэтанол стоит дорого.

«Скорее всего, украинские АЗС разделятся на две категории — те, кто станет закупать дорогой импортный бензин с биоэтанолом (по этому пути могут пойти крупные сети), и те, кто сделает ставку на недорогую продукцию отечественных мини-НПЗ (мелкие региональные сети)», — отметил Рябцев.

Поэтому на заправках может увеличиться разброс цен на бензин — разница на литре может достигать 10 гривен.

Как ездить на биотопливе

Рябцев отмечает, что в украинских реалиях требование о «спирте в бензине» сопряжено с несколькими рисками. Главный — удар по качеству топлива.

«Проблема в том, что нет законодательно утвержденных стандартов и регламентов на новый бензин. Это дает производителям пространство для маневра. Другими словами, если ранее «бодяжничество» считалось правонарушением, то сейчас его фактически узаконили.

Ситуацию усугубляет отсутствие массового мониторинга качества топлива на АЗС со стороны государственных контролирующих органов. А раз так, то в бензин можно добавлять 5% спирта, а можно 10%, или даже 20% — все на усмотрение производителя. Если биокомпонент позволяет сэкономить на себестоимости, не исключено, что найдутся желающие «поэкспериментировать»", — предположил Рябцев.

По его словам, если в бензин добавить 5% биоэтанола, то, скорее всего, на работе автомобильного двигателя это никак не скажется. Но вот в случае превышения этой нормы, могут быть проблемы, особенно в жару.

«Топливные системы авто, выпущенных до 2005 года, вообще не приспособлены к биотопливу. А в случае превышения норм по содержанию биокомпонентов, может уменьшится срок эксплуатации авто между ремонтами (проще говоря, машина будет чаще ломаться). Также не исключено расслоение топлива, станут чаще „гореть“ прокладки, возможно снижение мощности двигателя», — перечисляет Рябцев.

«У спирта плотность порядка 0,8 г/куб см, у бензина— 0,74. Поэтому смесь имеет свойство расслаиваться, а за 10 дней при хранении без движения (к примеру, в емкостях на АЗС) спирт выпадает в осадок. Поэтому некоторые водители будут заправляться чистым бензином (верхним слоем), а некоторые — чуть ли не чистым спиртом. Последствия для тех, кому не повезет, плачевные — придется ехать на СТО», — пояснил «Минфину» Леушкин.

Куюн отмечает, что проблема биоэтанола в том, что он гигроскопичен, то есть абсорбирует воду, после этого бензиновая смесь расслаивается и теряет свои свойства.

«Поставщик может закупить качественный Е5, но, если у него в бензовозе, резервуаре, на нефтебазе или АЗС есть подтоварная вода, — будут проблемы. Думаю, первые два месяца — май и июнь — будут полны сюрпризов, проклятий и жалоб», — предположил Куюн.

Леушкин добавил, что, поскольку спирт в теплое время года быстро испаряется, некоторые АЗС станут «накручивать» колонки, то есть недоливать топливо в баки, чтобы таким образом компенсировать «летучесть» нового топлива.

«А могут, чтобы предотвратить испарение, вообще добавлять „тяжелую“ химию, содержащую в том числе свинец. Это еще хуже, так как крайне опасно для здоровья тех, кто непосредственно держит шланг бензоколонки при заправке», — рассказал Леушкин.

Таким образом, с 1 мая на отечественном рынке усилится «расслоение» бензина по качеству и цене. Можно будет приобрести качественное топливо, но за него придется переплачивать. В то же время станет больше недорого бензина, но вот какими будут последствия езды на нем — вопрос открытый.