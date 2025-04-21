єОселя: За прошедшую неделю выдано 94 кредита на 183,7 млн грн

Всего за все время действия программы доступной ипотеки єОселя владельцами жилья стали 16 517 украинских семей. Общая сумма полученных кредитов составляет 27,151 млрд грн. За минувшую неделю выдано 94 кредита на 183,7 млн грн. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Спрос растет

«В этом году уже 1677 украинцев присоединились к программе єОселя, чтобы приобрести собственное жилье на общую сумму более 3 млрд грн. У программы есть гибкие условия, низкая ставка по ипотечному кредиту и ориентированная на современные реалии, в частности на нужды молодежи, ВПЛ и других граждан без жилья», — отметил замминистра.

За прошедшую неделю выдано 94 кредита на 183,7 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

34 военнослужащих и силовиков;

7 медиков;

4 педагога;

3 ученых.

Кредиты под 7% получили:

35 украинцев без собственного жилья;

8 ВПЛ;

3 ветерана.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 54 украинца, из них на стадии строительства — 15 объектов, а также 40 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

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