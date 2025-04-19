НБУ выиграл суд у Бахматюка и получил право продать офис в Киеве на 700 млн грн

Национальный банк получил право продать офисный комплекс агрохолдингов Ukrlandfarming и Avangardco Олега Бахматюка на проспекте Берестейском, 121в в Киеве (возле метро «Житомирская»). Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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Судебный путь

Северный апелляционный хозяйственный суд 5 марта разрешил Национальному банку как обеспеченному кредитору обратить взыскания на комплекс зданий и сооружений. 14 апреля Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда отклонил жалобу ООО «ФК «Монополиум Финанс», связанного с Бахматюком, оставив решение апелляции в силе.

Предыстория

С 2008 по 2014 год банк «Финансовая инициатива» Бахматюка взял у НБУ пять кредитов рефинансирования под залог этих зданий. Банк не погасил долги, и в 2015 году он был признан неплатежеспособным с общей задолженностью перед НБУ в 7 млрд грн.

Комплекс на Житомирский включает в себя современные офисные здания и является ключевым активом Бахматюка. По оценкам Forbes Украина, рыночная стоимость объекта может достигать 500−700 млн грн, хотя конечная цена будет зависеть от торгов.