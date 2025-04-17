По итогам конкурса «Всемирный автомобиль 2025 года» (World Car of the Year 2025) титул автомобиля года получил компактный электрический кроссовер Kia EV3.
Объявлены победители премии «Всемирный автомобиль 2025 года»
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Кто еще получил награды
Награды также получили и другие авто в разных номинациях:
- Volvo EX90 — автомобиль года класса люкс;
- Porsche 911 Carrera GTS — спортивный автомобиль года;
- Hyundai Inster / Casper Electric — электромобиль года;
- BYD Seagull / Dolphin Mini — городской автомобиль года;
- Volkswagen ID. Buzz — автомобильный дизайн года.
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Источник: Минфин
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