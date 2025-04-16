Первый электрокроссовер от Suzuki: Vitara получает вторую жизнь в эпоху электрокаров (фото)

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2025, 14:12 Читати українською

Первый электрокроссовер от Suzuki: Vitara получает вторую жизнь в эпоху электрокаров (фото)

Уже в этом году в автосалонах Suzuki появится полностью электрический кроссовер — e Vitara. Первой европейской страной для нового электрокара станут Нидерланды. Об этом сообщает AutoWeek.

Уже в этом году в автосалонах Suzuki появится полностью электронный кроссовер — e Vitara.
Фото: Suzuki

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В ноябре прошлого года Suzuki представила свой первый предназначенный для Европы электрический автомобиль e Vitara. Теперь стали известны технические характеристики новинки.

Suzuki e Vitara, которая в форме Urban Cruiser имеет брата-близнеца от Toyota, в скором времени будет доступна с тремя разными вариантами трансмиссии. Базовая версия представляет собой переднеприводный автомобиль мощностью 144 л.с. с аккумулятором емкостью 49 кВт·ч. С ним автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды. Важнее его запас хода. Он составляет 346 км.

Для тех, кому почти 350 километров недостаточно, Suzuki предлагает переднеприводный e Vitara мощностью 174 л.с. с аккумулятором емкостью 61 кВт·ч. Он, конечно, быстрее базовой версии (0−100 км/ч за 8,7 секунды) и его запас хода достигает 428 километров.

Это больше, чем «около 400 километров», которые компания ранее заявляла для варианта с самым большим запасом хода.

Suzuki также устанавливает аккумулятор емкостью 61 кВтч в Suzuki e Vitara с полным приводом. Эта версия развивает 184 л.с. и разгоняется с места до 100 км/ч за 7,4 секунды. Запас хода этой полноприводной версии, получившей название AllGrip-e, составляет 412 км.

Кроме силовых агрегатов, покупатели также смогут выбирать между двумя комплектациями — Select и Style. Комплектация Select стандартно включает, среди прочего, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, регулируемое заднее сиденье и — если вы выберете вариант с аккумулятором на 61 кВт⋅час — подогрев руля и сидений.

Комплектация Style добавляет к этому расширенное электрически регулируемое водительское сидение, обивку салона из искусственной кожи, расширенную аудиосистему и панорамную стеклянную крышу.

Габариты

Что касается габаритов, то у новинки примерно на десять сантиметров больше, чем у существующей Vitara. По данным Motor1, новый Suzuki e Vitara имеет длину 4,28 м, высоту 1,64 м, ширину 1,80 м и колесную базу 2,70 м.

Высота кузова и дорожный просвет 18 см соответствуют философии бренда Suzuki по характеристике нового e Vitara как практичного и универсального городского кроссовера.

Цены

Цен пока нет. Они будут объявлены поближе к выходу на нидерландский рынок, который состоится осенью. Но ожидается, что цены на электрическую Vitara будут стартовать с 35 000 евро.

Отметим, что Suzuki долго сохраняла скепсис по поводу электромобилей и только сейчас догоняет тренд. Это будет первая полноценная BEV-модель Suzuki (без ДВС), если не считать концептов.

Suzuki e Vitara — это серийная версия концептуального автомобиля EVX, который представили в Индии на Auto Expo в начале 2023 года, а также показали в Японии на Japan Mobility Show в конце 2023 года.

Производится автомобиль на заводе Suzuki Motor Gujarat в Индии.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами