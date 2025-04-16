Первый электрокроссовер от Suzuki: Vitara получает вторую жизнь в эпоху электрокаров (фото)

Уже в этом году в автосалонах Suzuki появится полностью электрический кроссовер — e Vitara. Первой европейской страной для нового электрокара станут Нидерланды. Об этом сообщает AutoWeek.

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В ноябре прошлого года Suzuki представила свой первый предназначенный для Европы электрический автомобиль e Vitara. Теперь стали известны технические характеристики новинки.

Suzuki e Vitara, которая в форме Urban Cruiser имеет брата-близнеца от Toyota, в скором времени будет доступна с тремя разными вариантами трансмиссии. Базовая версия представляет собой переднеприводный автомобиль мощностью 144 л.с. с аккумулятором емкостью 49 кВт·ч. С ним автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды. Важнее его запас хода. Он составляет 346 км.

Для тех, кому почти 350 километров недостаточно, Suzuki предлагает переднеприводный e Vitara мощностью 174 л.с. с аккумулятором емкостью 61 кВт·ч. Он, конечно, быстрее базовой версии (0−100 км/ч за 8,7 секунды) и его запас хода достигает 428 километров.

Это больше, чем «около 400 километров», которые компания ранее заявляла для варианта с самым большим запасом хода.

Suzuki также устанавливает аккумулятор емкостью 61 кВтч в Suzuki e Vitara с полным приводом. Эта версия развивает 184 л.с. и разгоняется с места до 100 км/ч за 7,4 секунды. Запас хода этой полноприводной версии, получившей название AllGrip-e, составляет 412 км.

Кроме силовых агрегатов, покупатели также смогут выбирать между двумя комплектациями — Select и Style. Комплектация Select стандартно включает, среди прочего, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, регулируемое заднее сиденье и — если вы выберете вариант с аккумулятором на 61 кВт⋅час — подогрев руля и сидений.

Комплектация Style добавляет к этому расширенное электрически регулируемое водительское сидение, обивку салона из искусственной кожи, расширенную аудиосистему и панорамную стеклянную крышу.

Габариты

Что касается габаритов, то у новинки примерно на десять сантиметров больше, чем у существующей Vitara. По данным Motor1, новый Suzuki e Vitara имеет длину 4,28 м, высоту 1,64 м, ширину 1,80 м и колесную базу 2,70 м.

Высота кузова и дорожный просвет 18 см соответствуют философии бренда Suzuki по характеристике нового e Vitara как практичного и универсального городского кроссовера.

Цены

Цен пока нет. Они будут объявлены поближе к выходу на нидерландский рынок, который состоится осенью. Но ожидается, что цены на электрическую Vitara будут стартовать с 35 000 евро.

Отметим, что Suzuki долго сохраняла скепсис по поводу электромобилей и только сейчас догоняет тренд. Это будет первая полноценная BEV-модель Suzuki (без ДВС), если не считать концептов.

Suzuki e Vitara — это серийная версия концептуального автомобиля EVX, который представили в Индии на Auto Expo в начале 2023 года, а также показали в Японии на Japan Mobility Show в конце 2023 года.

Производится автомобиль на заводе Suzuki Motor Gujarat в Индии.

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