Гетманцев: кредитование в Украине слишком слабо для экономического рывка

Объемы банковских кредитов в Украине растут слишком медленно, чтобы поддержать восстановление экономики, заявил глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Неутешительная статистика

«Несмотря на номинальное увеличение и возобновление кредитования, объемы валового кредитного портфеля в отношении экономики при существующих тенденциях продолжат уменьшаться, в лучшем случае будут стагнировать», — отметил Гетманцев.

За первый квартал 2025 года кредитный портфель банков вырос всего на 3,3%, и к концу года он может составить 1260 млрд грн — это всего 14,4% ВВП. Для сравнения: в 2023 году было 14,5%, до войны — 19,1%, а в 2019 — 25,9%.

Что нужно экономике

«Для стабильного роста страна должна выйти на уровень кредитования, по меньшей мере, 20% ВВП», — подчеркнул Гетманцев, добавив, что это требует дополнительных 600 млрд грн в год. Нынешние темпы не покрывают потребности бизнеса, тормозя восстановление.

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