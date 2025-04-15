Биржа Kraken открыла торговлю акциями и биржевыми фондами (ETF). Новая функция доступна клиентам из 10 штатов США, включая Нью-Джерси, Коннектикут и Алабаму, пишет Forklog.
Kraken запустила торговлю акциями и ETF в США
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Что известно
Пользователи могут торговать более чем 11 000 акций и ETF, котирующихся на американской бирже, без комиссии.
Сервис интегрирован в интерфейс Kraken и позволяет одновременно управлять акциями, криптовалютами, стейблкоинами и фиатными средствами.
Среди новых возможностей: покупка дробных акций для инвестирования в ценные бумаги и мгновенное реинвестирование средств после сделок.
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Функция предоставляется через Kraken Securities — дочернее подразделение компании, зарегистрированное в США и регулируемое FINRA.
По словам гендиректора Kraken Арджуна Сети, расширение является шагом к объединению традиционных и цифровых финансов. В будущем компания планирует запустить услугу на международных рынках, включая Европу, Великобританию и Австралию.
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