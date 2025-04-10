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10 апреля 2025, 10:07 Читати українською

Kraken и Mastercard выпустят дебетовые криптокарты

Криптобиржа Kraken объединилась с платежной системой Mastercard для выпуска физических и цифровых дебетовых карт, пишет Forklog.

Криптобиржа Kraken объединилась с платежной системой Mastercard для выпуска физических и цифровых дебетовых карт, пишет Forklog.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПродукт предусматривает оплату криптовалютой и стейблкоинами в более чем 150 млн торговых точек по всему миру.
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Продукт предусматривает оплату криптовалютой и стейблкоинами в более чем 150 млн торговых точек по всему миру. Новые карты предложат пользователям из Великобритании и Европы.

Проект является частью сервиса Kraken Pay, который предоставляет возможность проводить трансграничные платежи в более чем 300 крипто- и фиатных валютах.

Биржа предоставляет клиентам уникальный идентификатор Kraktag, связанный с их кошельком. На момент написания Kraktag активировали свыше 200 000 пользователей.

Глава Kraken Дэвид Рипли отметил, что цель проекта — упростить использование криптовалют для повседневных трат.

«Наши клиенты хотят легко оплачивать покупки криптовалютой или стейблкоинами», — добавил он.

Ожидается, что дебетовые карты поступят в продажу в ближайшие недели. Клиенты Kraken уже могут записаться в лист ожидания, чтобы первыми получить доступ к новым решениям.

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Источник: Минфин
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