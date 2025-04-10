Криптобиржа Kraken объединилась с платежной системой Mastercard для выпуска физических и цифровых дебетовых карт, пишет Forklog.
Kraken и Mastercard выпустят дебетовые криптокарты
Что известно
Продукт предусматривает оплату криптовалютой и стейблкоинами в более чем 150 млн торговых точек по всему миру. Новые карты предложат пользователям из Великобритании и Европы.
Проект является частью сервиса Kraken Pay, который предоставляет возможность проводить трансграничные платежи в более чем 300 крипто- и фиатных валютах.
Биржа предоставляет клиентам уникальный идентификатор Kraktag, связанный с их кошельком. На момент написания Kraktag активировали свыше 200 000 пользователей.
Глава Kraken Дэвид Рипли отметил, что цель проекта — упростить использование криптовалют для повседневных трат.
«Наши клиенты хотят легко оплачивать покупки криптовалютой или стейблкоинами», — добавил он.
Ожидается, что дебетовые карты поступят в продажу в ближайшие недели. Клиенты Kraken уже могут записаться в лист ожидания, чтобы первыми получить доступ к новым решениям.
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