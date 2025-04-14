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14 апреля 2025, 9:54 Читати українською

Опендатабот: Почти половина крупнейших казино в стране — убыточные

Более 55 млрд грн заработали лидеры сферы азартных игр в Украине в прошлом году по данным Индекса Опендатабота. Это всего на 1% больше, чем в 2023 году. Лишь 6 из 10 компаний вышли в плюс в 2024 году.

Более 55 млрд грн заработали лидеры сферы азартных игр в Украине в прошлом году по данным Индекса Опендатабота.
Фото: depositphotos

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Как изменились доходы компаний игорного бизнеса

55,57 млрд грн совокупного дохода получили компании-лидеры игорного бизнеса Украины за 2024 год. Это всего на 1% больше, чем в 2023 году. В этом Индексе 9 интернет-казино (три из которых также ведут букмекерскую деятельность) и 1 лотерейный оператор. У четырех из десяти компаний сменились владельцы.

Лишь 6 из 10 компаний завершили 2024 год с прибылью — в общей сложности 4,34 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году все 10 компаний были прибыльными и заработали 7,25 млрд грн.

На первом месте рейтинга — букмекерская компания и онлайн-казино Фавбет (бренд FAVBET). Ее доход за год вырос вдвое — до 21,32 млрд грн. Это 38% от совокупного дохода лидеров рынка. В то же время прибыль снизилась на 20% — до 1,38 млрд грн. В конце 2024 года у компании сменился владелец: место Андрея Матюхи занял его сын Дмитрий.

Компания Слотс Ю.Эй (онлайн казино 777 и SLOTOKING, сменившая название на Betking) заняла второе место и увеличила доход в 3,6 раза — 12,4 млрд грн. Компания также получила наибольшую прибыль среди всех: 2,55 млрд грн. Это в 13 раз больше, чем в 2023 году. В конце 2024 года компания, которой владеет Павел Журило, также получила лицензию на букмекерскую деятельность.

Рекордсменом по приросту дохода стала компания Нейтов АППС (бренд Super Gra) — в 7,7 раза (до 4,68 млрд грн). Прибыль тоже выросла в 5,7 раза — до 139 млн грн. Владелец компании гражданин Великобритании — Чубини Иракли. В рейтинге компания поднялась с 9 на 4-е место.

В 1,8 раза вырос доход компании Лимон (бренд ChampionCasino) — 2,54 млрд грн. В прошлом году прибыль компании, владельцем которой является Андрей Покровский, составила 174 млн грн.

Молодая компания Старблум гейминг (бренд SLOTOR777), которая была создана в 2023 году, также попала в перечень лидеров с доходом в 814 млн грн и прибылью 27 млн грн. Собственником является Владимир Наумец.

Компания УНЛ (Украинская национальная лотерея) — единственный лотерейный оператор, попавший в Индекс этого года. За год доход компании вырос в 1,5 раза — до 866 млн грн, а прибыль почти в 6 раз — 56 млн грн.

Кто получил убытки

Компания Геймдев (бренд SLOTS CITY), доход которой вырос в 2,8 раза — до 6,98 млрд грн, завершила год убытками в 793 млн грн. В сентябре у компании сменился владелец — Павел Чикликчи заменил израильского бенефициара Якова Финкельштейна.

Компания Фёрст Элемент (F1rst) увеличила доход на 27% — до 2,54 млрд грн, однако получили убытки в 2,57 млн грн. В марте 2025 года у компании сменились владельцы.

Компания Спейсикс (бренд Cosmolot) потеряла лидерство и снизила свой доход в 25 раз (до 1,12 млрд грн) и получила 906 млн грн убытков. В октябре 2024 года ее приобрел американский холдинг Nevada Gaming, который теперь владеет компанией вместе с гражданином Германии Арнульфом Нойманн-Дамерау.

Компания Вбет (бренд VBET) снизила свой доход на 26% до 2,29 млрд грн и получила убытки 425 млн грн в прошлом году. Владельцем компании является гражданин Армении Рудольф Погосян.

Нынешний рейтинг покинула компания Укр Гейм Технолоджи (PIN-UP) — ее доход сократился вдвое (1,97 млрд грн), а прибыль — в 2,7 раза (584 млн грн).

Налоги в бюджет

Отметим, что игорный бизнес уплатил 5,4 млрд грн налога в бюджет в первом квартале 2025 года. Это на 20% больше, чем в тот же период 2024 года и в 143 раза больше, чем в тот же период 2021 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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